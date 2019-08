Andrés Velencoso: «Em dol més quan em rebutgen pel cinema que per publicitat»

Quina és la pregunta que mai li han fet durant una entrevista i li agradaria que li fessin?

Aquesta que m'acabes de fer. (Riures). Em pregunten molt per la meva carrera com a model, com a actor i, fins i tot, per la meva situació personal, però pocs saben què m'agrada, quines són les meves aficions.

Quines són?

M'agrada molt jugar a golf, els cotxes i bussejar. He viatjat moltíssim per fer això últim. Ah!... Tampoc em pregunten massa pels meus orígens: soc de Tossa del Mar, Girona, però també tinc arrels manxegues, de Jaén...

Sembla que ho sabem tot de Velencoso però, pel que em diu, no tant. S'ha buscat avui a Google? Sap què és el primer que surt sobre vostè?

Mmm... La Wikipedia?

No, una notícia sobre la seva suposada nova relació amb Gemma Mengual.

Doncs quina pena!

Espanya és un dels països europeus amb més usuaris amb xarxes socials. És un d'ells?

Utilitzo Instagram en l'àmbit personal i professional. És veritat que avui dia les marques ens demanen un extra i que fem també «equip» a les xarxes, que intentem crear valor.

Quant de mal han fet els «influencers»!

Bé, els temps han canviat i hi ha influencers que ho fan molt bé i saben vendre el producte. Crec que ens hem d'adaptar. Això sí, ser professionals. Tots tenen el seu nínxol.

On se sent més còmode, com a model o actor?

Com a model, són molts anys d'experiència. Però tenir l'oportunitat de ser actor... gaudeixo moltíssim aquesta «incomoditat». Li tinc molt respecte i treballo i estudio cada dia. T'he de confessar una cosa: em dol més quan em rebutgen per a un paper que per a una campanya publicitària. És que quan et prepares un personatge, al final l'interioritzes molt, el tens aquí. Quan et diuen no, és dur.

Li hauran dit moltes vegades que és guapo però, se sent guapo?

El que intento és donar sempre la millor versió mi mateix.

La seva professió és de les poques en què les dones guanyen molts més diners que els homes.

Sí, no veig el problema. És veritat que es parla també de la tirania de la joventut i que la carrera d'elles és més curta però, mira Nieves Álvarez, per exemple. Crec que qui queda és perquè s'ho treballa.

La campanya del #Metoo va arribar amb força al sector de la moda i el cinema. Ha patit algun abús?

No, però em sembla fantàstic que gent famosa o important denunciï, perquè ajuda el més petit a fer el mateix.