Matthew, Lucy, Charles, Theo

i Charlie

PROCEDENTs DE: londres

DE VACANCES A: lloret de mar

laura fanals lloret de mar

P Què els ha portat de vacances a Lloret?

R Matthew: El meu sogre, Charles, ha llogat una casa durant un mes, i ens ha convidat a visitar-lo.

P És la primera vegada que visiten la zona?

RMatthew: Sí, mai havíem estat a Lloret. Els últims anys havíem anat a altres llocs d'Espanya, com Marbella o Estepona. Però fa anys, la nostra família havia tingut una casa a l'Escala, i per tant ens feia il·lusió que els nens ho veiessin tot una mica. I també, sobretot, que puguin passar temps amb el seu avi.

P Quins plans tenen per a aquests dies?

RMatthew: Sobretot anar a la platja, celebrar aniversaris que tenim pendents, piscina, relaxar-nos... i també ens agradaria anar un dia a Barcelona.

P És un bon lloc per venir amb criatures?

R Lucy: Sí, perquè s'ho passen molt bé a la platja. Hi estarien tot el dia.

P Què els sembla Lloret, comparat amb Estepona o Marbella?

R Matthew: Pel que hem vist fins ara, és una mica menys turístic que el sud d'Espanya. Com a mínim no hi ha tants anglesos, cosa que ja ens va bé. La sensació és que és més espanyol.

Charles: Espanyol no, català!

P Veig que llegeixen les notícies.

R Charles: L'any 1992 érem a l'Escala quan va arribar la flama olímpica. I allà on estàvem, teníem just davant un grup d'indepentistes. Ens va quedar claríssim.