Llegiu, fins i tot sota l'aigua

Primer és Sant Jordi i després Nadal. La indústria editorial i el gremi llibreter tenen aquestes dues fites de la temporada marcades en vermell; però l'arribada de l'estiu també és un bon moment per fer aixecar l'ànim del balanç de beneficis. Tenir més temps lliure és sinònim de tenir més hores per llegir, i aquestes dues pàgines són un convit a deixar-se endur per les incomptables històries que ens regalen els autors. Ja sigui a la platja, al càmping o a la gandula del terrat de casa, els mesos de més calor també són un bon moment per evadir-se de tot plegat -que, tal com està el pati, no és una mala idea- i gaudir d'una bona lectura. De possibilitats, n'hi ha per a tots els gustos.

Els taulells i els prestatges de les llibreries i les biblioteques ens ofereixen una allau de novetats en el camp de la narrativa, ja siguin novel·les, llibres de contes o relats basats en històries reals i experiències personals. Durant la darrera temporada, que va arrencar el setembre, el sector no ha deixat de publicar una quantitat inassumible de títols cada setmana. Però, ja que el sistema és el que és i tothom té dret a escriure i a pensar i creure que algú el llegirà, aprofitem-nos d'aquesta allau per espigolar aquí i allà i proposar vint-i-quatre llibres que tenen el nexe comú de la narrativa. Obres de temàtiques ben diferents que hem agrupat a partir d'un ítem comú.

Els reculls de contes tenen en els darrers anys bon predicament entre el públic lector, tant en català com en castellà. Un altre gènere que no para de proposar novetats en les dues llengües és el negre, també dit policíac o criminal.

L'estiu també és temps de viatges, i més enllà de les guies convencionals o dels blogs d'Internet, hi ha una altra manera de volar sense agafar cap avió: proveir-se amb una bona crònica d'algú que ens ensenya allò que no anem a veure. Però hi ha molt més: històries d'amor intenses i passionals, vides que es capgiren en el moment més inesperat..., fins i tot fets reals que no són com sempre ens els havien fet creure. No us quedeu sense un llibre per passar l'estiu.