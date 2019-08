Més de 19.000 persones assisteixen a la 12a edició del festival Sons del Món

El festival Sons del Món Empordà ha reunit en la seva dotzena edició més de 19.000 persones. D'aquestes, unes 14.000 han assistit a espectacles de pagament, una xifra rècord en la història del certamen, tot i la suspensió per pluja del concert de Judit Neddermann, que havia penjat el cartell d'entrades exhaurides. Així mateix, Texas, Boney M. featuring Maizie Williams, Luz Casal, Roger Mas i Quimi Portet també han pujat a l'escenari amb totes les entrades venudes. A part, uns 5.000 espectadors han anat al concert gratuït de The Original Wailers a la platja d'Empuriabrava. Segons l'organització del festival, l'aposta d'aquesta edició per grups internacionals "ha funcionat" i Sons del Món Empordà s'ha consolidat com "una de les grans cites de l'estiu a la Costa Brava".

Dels prop de 14.000 assistents que han comprat entrada, uns 12.000 ho han fet per als concerts de la Ciutadella de Roses, mentre que 1.100 han anat als espectacles a la portalada de la basílica de Castelló d'Empúries i 530, als dels cellers.

Rozalén ha estat l'encarregada de posar punt final a aquesta edició de Sons del Món Empordà, que també ha comptat amb les actuacions de Ramon Mirabet, Oques Grasses i Sense sal, i Morat i Cesc.