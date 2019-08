Katie Melua repassa la seva carrera a Cap Roig

Vestida de vermell i amb la seva guitarra a les mans, Katie Melua es va presentar dissabte a la nit a l'escenari del Festival de Cap Roig disposada a repassar alguns dels temes amb més èxit de la seva ja llarga trajectòria. La cantant i compositora georgiana-britànica es va mostrar molt comunicativa amb un públic que omplia el recinte i entre el qual hi havia músics com Luz Casal o Cepeda, que no es van voler perdre el retorn a Calella de Palafrugell d'una intèrpret que el 2013 ja hi havia deixat patent la seva sensibilitat musical i totes les possibilitats que ofereix la seva veu, intensa quan convé, delicada quan cal. Ho va demostrar de manera excel·lent, per exemple, quan va versionar Kozmik Blues, de la desapareguda Janis Joplin, actuació que li va valdre una de les grans ovacions de la nit.

Katie Melua està de gira per tot Europa per presentar les cançons que va incloure en el seu últim treball, Ultimate Collection, un recopilatori editat el 2018 amb una selecció dels millors temes dels seus set àlbums d'estudi, el primer dels quals data del 2003. Acompanyada per una banda molt solvent de quatre músics entre els quals hi havia el seu germà, també guitarrista, Melua va anar desgranant cançons i records. Van sonar, entre d'altres, temes dels seus inicis, com Call off the search, Nine milion bicycles i Belfast (Penguins and Cats), però també altres de més recents, com Plane song (inspirada en els jocs d'infantesa d'ella i el seu germà en un camp d'aviació amb aeronaus abandonades) i fins i tot va interpretar una peça encara no publicada, Maybe I dreamt it, que formarà part d'un àlbum que sortirà a la tardor. A més, Melua va aportar la seva particular calidesa a composicions d'altres artistes, com Just like heaven (The Cure), Wonderful life (Black), In my secret life (Leonard Cohen), Crawling up a hill (John Mayall) o What a wonderful world, la peça que va popularitzar Louis Armstrong, que per a Katie Melua és «una de les millors cançons de sempre», i amb la qual va tancar el recital després d'una hora i mitja en escena.