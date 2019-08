L'escenari del Mar d'en Manassa va ser diumenge l'escenari d'un espectacle únic on la cantautora Anna Roig va unir el seu talent amb el compositor Àlex Cassanyes per transportar el públic a un viatge per la canço francesa. L'espectacle, La tendresse. Hommage aux belles chansons va comptar amb un repertori de cançons escollides per Roig i arranjades per Cassanyes, que va capitanejar una «big band» formada per catorze músics.