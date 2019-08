Sons del Món tanca amb més de 19.000 espectadors

El festival Sons del Món Empordà ha reunit en la seva dotzena edició, que va acabar dissabte, més de 19.000 persones. D'aquestes, unes 14.000 van assistir a espectacles de pagament, una xifra rècord en la història del certamen, tot i la suspensió per pluja del concert de Judit Neddermann, que havia penjat el cartell d'entrades exhaurides. Així mateix, Texas, Boney M. featuring Maizie Williams, Luz Casal, Roger Mas i Quimi Portet també van pujar a l'escenari amb totes les entrades venudes.

A part, segons expliquen els organitzadors, uns 5.000 espectadors van assistir al concert gratuït de The Original Wailers a la platja d'Empuriabrava. Segons els promotors del festival, l'aposta d'aquesta edició per grups internacionals «ha funcionat» i Sons del Món Empordà s'ha consolidat com «una de les grans cites de l'estiu a la Costa Brava».



12.000 persones a la Ciutadella

Dels prop de 14.000 assistents que van comprar entrada, uns 12.000 ho han fet per als concerts de la Ciutadella de Roses, mentre que 1.100 van anar als espectacles a la portalada de la basílica de Castelló d'Empúries i 530, als dels cellers.

Rozalén va ser l'encarregada de posar punt final a aquesta edició de Sons del Món Empordà, que també va comptar ha comptat amb les actuacions de Ramon Mirabet, Oques Grasses i Sense sal, i Morat i Cesc.