«Al juny encara no hi ha gaire turisme a la Costa Brava»

«Al juny encara no hi ha gaire turisme a la Costa Brava»

P Havien estat abans a Girona?

R Sí, ens agrada molt la ciutat. És molt bonica. La part antiga, el fet que està molt a prop de la platja. Ens agrada molt, per això de tant en tant passem l'estiu a Sant Feliu i venim.

P Sempre a Sant Feliu?

RSí, normalment sí. Coneixem molt bé la zona, tot i que també hem estat a Platja d'Aro.

P Tenen amics per aquí?

R No, amics no. Solem baixar nosaltres sols uns dies a relaxar-nos. El pare de la meva dona tenia una casa a Platja d'Aro i a vegades hi venim. Ella hi ve des que era petita.

P Han vingut en cotxe?

R Sí, és el més pràctic.

P Què és el que més els agrada d'aquí?

R La regió és molt bonica. En aquesta època de l'any, al juny, encara no hi ha gaires turistes i és molt tranquil·la. La platja és bonica i hi ha molta qualitat de vida. La regió és molt rica culturalment i hi ha molt per visitar. I també hi ha un tema sentimental per a ella, ja que hi venia des de petita.

P Els agrada més la ciutat o la costa?

R Sobretot a la part de la costa, la naturalesa és molt bonica, i la gent molt simpàtica. Vam anar també a Figueres, al Museu Dalí, i cada any visitem una zona diferent per descobrir coses noves.

P Coneixen el camí de ronda?

R Sí, el camí aquest que surt des de França! Però no l'hem fet, vam anar directament a Figueres i després vam baixar fins a Sant Feliu. També hem visitat una mica la zona i hem anat a Tossa, passant per la costa.