David Busquets estrena la música a la plaça de la Vila

El cantant i compositor gironí David Busquets va estrenar un nou escenari del Festival de Música de Begur, la plaça de la Vila, que és el centre neuràlgic del nucli urbà.

Busquets, que va actuar en companyia, va presentar el seu primer treball discogràfic, El que et vull dir. El concert va omplir la plaça, així com les terrasses dels bars del mateix espai. El disc, de pop melòdic i produït per Marc Martín i David Palau, està integrat per 10 peces, les quals parlen principalment de l'amor. Busquets ja fa temps que es dedica a la música, encara que sempre s'ha dedicat més a crear cançons i compartir la seva música.