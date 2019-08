Joc de gelats

Explicar històries amb una cullerada de gelat. Això és el que pretén el mediàtic cuiner Marc Ribas ( Joc de Cartes, TV3), que ahir va presentar a Tossa de Mar el seu darrer projecte: Gelats de Territori, una proposta de sis gelats que utilitzen productes de quilòmetre zero d'arreu de Catalunya i treballats per productors locals. El de Tossa està fet amb mel i xocolata, però també hi ha el de jaumets i ratafia (Sant Hilari), prunes de Sant Jaume i recuit (Alt Empordà), poma de muntanya i gengibre (Solsonès), maduixes i escumós (Maresme) i sorbet de taronja amb xocolata (Terres de l'Ebre). La presentació es va fer a la Patrick's Bakery, que en serà un dels distribuidors, i va comptar amb l'assistència de l'alcaldessa, Imma Colom.

Ribas està molt vinculat a Tossa, on fa anys que passa les vacances. De fet, fins i tot va ser pregoner de la seva festa. Per això, va conèixer el projecte del Museu de la Cuina de Costa Catalana, gestionat per Jordi Tresserras, i s'hi va posar en contacte. «Junts vam parlar de la possibilitat de crear algun producte gastronòmic propi de Tossa de Mar, per tal de promoure el turisme gastronòmic durant tot l'any i poder difondre Tossa més enllà del poble», explica.

Després de donar-li unes quantes voltes, Ribas va descobrir que tenia una història. D'una banda, la família propietària del grup Danone havia estiuejat antigament a Tossa. De l'altra, els impulsors de Xocolates Jolonch també havien tingut propietats al municipi. I si això se li sumava un producte molt particular de Tossa, com és la mel, en sortia ja una bona idea per a un gelat: llet, xocolata i mel. A això li va sumar un crumble amb un punt salat, perquè recordés una mica al sabor marítim, i un perfum de farigola. El resultat: el gelat Costa Brava, propi de Tossa, que es va convertir en l'estrella de la presentació d'ahir.

Però Ribas reconeix que treballar per fer només un gelat era molt complicat, i a més, necessitava suport. Per això va comptar amb Joan Borrell, que va proporcionar la llet, i amb els responsables de la pastisseria Nèctar de Cassà, per tal de fer-lo realitat. Ja posats, en van fer sis varietats.

«Tots els gelats estan fet amb productes del territori, de producció ecològica i de temporada», explica Ribas. Per això, en aquells casos en què el producte de temporada s'acabi i no n'hi hagi cap «que tingui sentit» per substituir-lo, es deixarà de fer el gelat i se'n farà un altre. Ribas reivindica que el producte local permet fer coses boníssimes «si n'estem convençuts», ja que no cal anar gaire lluny per tenir una bona cuina.

Després de la presentació d'ahir a Tossa, la intenció de Ribas és fer-ne una al setembre a Sant Hilari, on el gelat -fet amb jaumets, que son els dolços típics del poble, i ratafia- es dirà «bandoler».

A la presentació d'ahir hi va assistir l'alcaldessa, Imma Colom, que va posar en valor la mel com a producte saludable. També hi havia Maria Àngels Pujals, exregidora de Turisme i que va ser una de les impulsores del projecte. Segons recorda, la iniciativa va sorgir de la voluntat de «posar en valor la gastronomia local» i apostar per un producte de proximitat tan potent i tan arrelat a Tossa com la mel.