Jordi Savall i Carlos Núñez comparteixen passió celta a Sant Feliu de Guíxols

Jordi Savall i Carlos Núñez van pujar plegats dilluns -per partida doble- a l'escenari del festival de la Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, per oferir l'espectacle conjunt L'home i la natura: diàlegs cèltics, en què van fer un recorregut per tradicions antigues i modernes d'Irlanda, Escòcia, Bretanya i el País Basc. Un autèntic homenatge a la música celta que va entusiasmar al públic guixolenca, que pràcticament va omplir les dues representacions programades.

L'entrada de Núñez, atravessant el pati de butaques mentre interpretava Ària per la cornamusa amb la seva gaita, ja va ser tota una declaració d'intencions. El seu relleu el va agafar Savall, que amb la viola de gamba va interpretar The Caledonia Set, un conjunt de temes tradicionals irlandesos. Tots dos van estar acompanyats dalt de l'escenari per Andrew Lawrence-King, que va exhibir el seu mestreatge amb l'arpa i el saltiri -un instrument més petit que l'arpa però molt similar- i Frank McGhire a la percussió, al ritme d'un bodhran.

A partir d'aquí, el concert va esdevenir un passeig per la música escocesa, bretona i del País Basc, per acabar de nou amb paisatges irlandesos. Savall, historiador de la música com és, va explicar que havia afinat expressament la seva viola de gamba perquè sonés el més semblant possible a una gaita. De fet, tots el temes del concert tenien l'objectiu de ressaltar la importància de la música celta i acostar la gaita i la flauta dolça irlandesa -que també va tocar Núñez durant bona part de l'actuació- a la conca mediterrània, per tal de mostrar les qualitats d'un gènere sovint oblidat.

Núñez, per la seva banda, va verbalitzar l'emoció que sentia de poder tocar al costat d'un mestre com Savall, a qui va conèixer fa vint anys, quan va venir a Catalunya a actuar amb The Chieftains. «Savall ens ha ensenyat que les músiques celtes tenen una història i vénen d'una tradició antiga», va explicar, assegurant que estava «molt emocionat» de poder compartir escenari amb ell. Aquesta no era, però, la primera vegada que els dos músics col·laboraven, sinó que junts han portat a terme diversos projectes. Núñez, per exemple, va convidar Savall l'any 2002 a participar en el disc Almas de Fisterra, mentre que Savall va convidar Núñez a fer una gira conjunta per Amèrica del Nord.

En aquesta ocasió, l'espectacle, que va durar 75 minuts, s'havia programat en un primer moment a l'Espai Port, però finalment es va decidir traslladar-lo al Teatre Municipal per tal de garantir l'òptima sonoritat dels instruments.

Amb l'actuació conjunta de Savall i Núñez, el festival de la Porta Ferrada ja ha arribat al seu equador. Ahir va ser el torn de Luz Casal, mentre que el cap de setmana arriba carregat amb Manu Carrasco -que actuarà finalment a l'Espai Port, malgrat que inicialment ho havia de fer al Guíxols Arena-, Marea i l' exttriunfita Amaia.