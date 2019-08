Joan Dausà farà el pregó de la festa de l'Escala

L'Escala va presentar ahir la programació de la seva festa major, que començarà amb els actes previs el cap de setmana del 23 d'agost però que a escala institucional no s'iniciarà fins el 30 d'agost, amb la inauguració de l'exposició -que enguany permetrà veure com s'està configurant el projecte de la nova biblioteca i auditori municipal que s'han d'ubicar a Can Masset- i el pregó, que anirà a càrrec del cantant Joan Dausà, que passa part de les seves vacances a l'Escala. La jornada inaugural també comptarà amb una cercavila, diada castellera, botifarrada i anxovada popular, que estarà amenitzada per La Masovera Barbuda.



Reforç de Barrakes

Coincidint amb la jornada del pregó, es posaran en marxa també les Barrakes, amb una programació que enguany es veu reforçada, amb la incorporació per a aquest primer dia del concert de Lágrimas de Sangre, en col·laboració amb el festival Ítaca. El grup estava previst que actués a l'Escala la passada primavera, però la pluja va fer suspendre el concert. A l'escenari de Barrakes també hi actuaran The Penguins i el Tour (31 d'agost) i Orquestra Maribel (1 de setembre).

Una de les novetats d'aquest any, a més, serà que la zona de Barrakes disposarà d'un Punt Lila.