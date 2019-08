«Quan il·lusiones un adult, viatja un altre cop a la infantesa»

Després de més de 25 anys fent funcions a tot arreu, el Mag Lari torna al Festival de Cap Roig per fer allò que més li agrada: il·lusionar petits i grans amb la seva màgia des de l'escenari

Quin és el secret per poder continuar sorprenent any rere any?

En el que m'he basat sempre molt jo és en la presentació. M'agrada molt fer presentacions diferents, que la gent no s'ho esperi. El que passa és que ja fa molts anys que ho faig i potser la meva manera de fer ja és coneguda. M'agrada fer riure a la gent i ser una mica desenfadat i descarat a l'escenari. Crec que la meva faceta de showman i el tipus de màgia que faig és una mica diferent.

Els trucs de màgia se'ls inventa vostè o els treu d'algun llibre reservat a mags?

Els jocs de mans són un corpus. Hi ha un repertori: fer aparèixer, fer desaparèixer, endevinar, fer volar. Dins aquest corpus, el que intentem els mags és innovar i fer variants.

Es pot fer màgia sense humor?

Sí, hi ha molts mags que fan màgia sense fer riure. Tiren més per un tipus de màgia més visual i més espectacular o més poètica. El que passa és que jo em sento còmode fent riure.

Com ha canviat en tant de temps la seva forma d'entendre la màgia?

M'he teatralitzat amb els anys. Entenc la màgia ara com a espectacle teatral i m'agrada fer-la quan estic a dalt d'un escenari. Potser quan era jovenet anava sempre amb la baralla de cartes a la butxaca i volia sorprendre a tothom i a tot arreu. I ara m'he tranquil·litzat una mica i m'agrada fer màgia quan ho puc fer amb totes les condicions i amb tot el que necessito a dalt de l'escenari.

Com encara els propers anys? Continuarà molt temps més dalt dels escenaris?

Sí, tot i que no m'agradaria fer-me vell dalt dels escenaris, però sí que crec que encara tinc corda per estona. De fet, el tipus d'espectacle que faig són espectacles de màgia àgils, moguts, i llavors, la meva feina és bastant física. Llavors, fins que el cos m'aguanti, intentaré fer-ho.

La gent que va a veure màgia està anant a ser enganyada?

Sí, totalment, el que passa és que és un engany molt sa, molt honest, perquè tu precisament saps que t'enganyaran. Hi ha dos tipus d'engany, el que no te l'esperes i és fraudulent, o el que ja saps que passarà i el que fa és distreure't. Jo crec que és molt diferent. Per això som il·lusionistes, perquè creem il·lusions, no ens diem enganyadors. Hi ha un conveni molt clar que hi ha entre el mag i l'espectador.

Sembla que estar il·lusionat estigui reservat per a nens petits.

Sí, i per això diuen que la màgia et converteix en un nen petit. La teva reacció quan veus una cosa que no entens és molt forta, i més si ets adult. Quan ets nen, hi ha tantes coses que desconeixes, que quan et fan desaparèixer una moneda de dins la mà, flipes, però no deixa de ser com un joc, igual que jugar sol amb una pilota. Però si a un adult, que ja ho coneix tot, li fas desaparèixer una moneda de la mà, inconscientment viatja un altre cop a la infantesa i reviu emocions o sensacions que havia tingut quan era un crio.

Puja alguna nova generació de mags actualment?

Sí, evidentment, ara hi ha molta afició a la màgia. Jo, de fet, vaig obrir una escola fa dos anys i tinc molts alumnes perquè s'està descobrint la màgia com a afició i també com a professió. Donem classes a nens i també a adults que són gent jove que volen dedicar-se a la màgia.

Creu que vostè és un referent per ells?

Sí, jo crec que sí, que és inevitable perquè som molt pocs els mags que ens dediquem a això. Quan tu creixes, si t'agrada la màgia, creixes a l'ombra d'aquests mags, igual que quan jo era jovenet i començava vaig néixer a l'ombra del Juan Tamariz o del Màgic Andreu. Els que treballen en un moment no poden evitar ser referents dels que comencen.

L'any passat ja va venir al festival de Cap Roig. Què té aquest esdeveniment?

Jo no em pensava que repetiríem, perquè veig que els artistes no repeteixen, o potser repeteixen al cap de molts anys. Però dos anys seguits, a mi em va sorprendre quan em van trucar. La conclusió que en trec és que la gent va quedar contenta i que la màgia fa molt per una nit d'estiu. Vaig quedar molt content de la funció de l'any passat, per tant, crec que venir-ho a veure aquest any serà molt agradable.

I l'escenari li agrada?

A mi m'agrada molt actuar a Cap Roig per la notorietat i el caché que té. M'agrada molt fer la funció allà perquè és molt agradable, l'ambient és molt xulo, la temperatura, a aquesta hora de la nit. La gent ve molt relaxada i hi ha un ambient de festa, per passar-s'ho bé. Però la màgia té un problema, i és que a l'aire lliure jo pateixo molt, però això són coses tècniques.