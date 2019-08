Pals acomiada la festa major a la platja

Pals i la platja de Pals han viscut els darrers dies les seves respectives festes majors, que han omplert el municipi d'espectacles, balls, teatre, àpats populars, mercats i activitats infantils.

Entre les activitats que van aplegar un major nombre de persones hi ha la cercavila amb la Colla Quermània, el Bruel dels Timbalers i els Dracs i Gegants de la Bisbal; les sardanes amb la cobla La Principal de l'Escala, l'espectacle de Quim Masferrer al pavelló poliesportiu, la Festa de l'Escuma i el pregó, que va anar a càrrec de Miquel Curanta.

«Bones vibracions»

La regidora de Festes i Actes Populars, Eva Safont, va valorar molt positivament «les vibracions» que han deixat les festes enguany, i ha agraït la participació de «tothom qui ho ha fet possible, tant organitzadors com voluntaris, així com el públic que ha gaudit i ha participat en la programació». La representant municipal ha volgut agrair especialment l'activa participació de la Colla Quermània i El Bruel dels Timbalers.

D'altra banda, ahir hi havia programada la festa major de la platja de Pals, amb cercavila, festa holi i música. D'aquesta manera, el municipi va posar punt i final a una setmana de celebració.