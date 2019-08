A la recerca del millor xef amateur de tapes de l'Estat

Trobar la millor tapa -calenta o freda- feta per estudiants de primer de cuina o hostaleria de tot l'Estat. Aquest és l'objectiu de GMChef, un concurs impulsat per Gros Mercat que ja va per la quarta edició, en la qual han participat més de mil aspirants de 159 escoles d'hostaleria i cuina, acompanyats per 160 metors i que han competit dividits en sis regions: Nord Peninsular, Centre Peninsular, Zona Llevant i Balears, Catalunya, Andalusia i Canàries. En la primera fase del concurs, tots els participants han hagut de presentar una proposta culinària en format de tapa, i els cinc millors de cada zona competiran en sis semifinals. La final, que l'any passat es va celebrar al Mas Marroch de Vilablareix, enguany tindrà lloc a Madrid.

Abans, però, se celebraran semifinals en sis ciutats espanyoles durant els mesos de setembre i octubre. En tots ells, els joves aprenents de xef s'enfrontaran a un jurat format per reconeguts cuiners amb estrella Michelin, crítics gastronòmics i periodistes del sector, que valoraran les seves aptituds a la cuina.

La primera semifinal tindrà lloc a Bilbao, la segona a Madrid i la tercera arribarà el 8 d'octubre a Barcelona, a l'escola d'Hostaleria de l'Hospitalet. En aquest cas, més de 200 estudiants de primer curs de 14 escoles d'hostaleria i cuina de Barcelona, Tarragona, Girona i Terrassa han format part de la fase inicial i han competit per poder accedir a aquesta semifinal.

Les altres semifinals es faran a València, Sevilla i Gran Canària, mentre que la gran final se celebrarà a Marid el dia 12 de novembre. En total, hi podran arribar sis aspirants.