Vostè ha estat una dona pionera en diversos aspectes.

Bé, no sé si ho soc, però intento aprofitar el que ens queda d'aquella lluita durant la pretransició democràtica, que ens va permetre connectar amb líders europeus, a Itàlia, França, Alemanya... per donar una imatge d'Espanya més justa. Ara, el meu nebot, Carles Xavier de Borbó, lidera un gran moviment a Holanda per proposar una transició ecològica absolutament necessària. Però això ha d'anar acompanyat de més justícia social i de més acceptació de les onades d'immigrants, perquè nosaltres, els europeus, hem fet que sigui molt difícil viure als seus països.

Li preocupen, doncs, totes les morts que s'estan produint en el Mediterrani?

Sí, és molt trist. Admiro molt a la noia alemanya que va tenir el coratge de fer abordar a Lampedusa i que va desafiar l'autoritat.

L'anomenen «la princesa roja». S'hi considera?

És un honor, si per roja es considera una bel·ligerància a favor dels valors progressistes. Crec que el progressisme ha de guiar els nostres passos, en l'àmbit espanyol i mundial. Estem en una crisi social i ecològica terrible, i l'únic que pot salvar el món és l'amor als que pensen diferent de nosaltres. Totes les esglésies haurien d'entrar en aquest tema amb més força. El Papa va fer un pas important amb Laudato Si, és l'únic líder mundial que ha llançat un missatge fort en aquest sentit, però no és suficient.

Què li semblen, doncs, líders com Trump o Bolsonaro?

És terrible. Per això, ja a escala mundial, no s'hauria de permetre que Bolsonaro es proposi tallar l'Amazones, perquè pertany a tot el món. S'hauria de fer pressió perquè aquest home no acabi amb el que és un patrimoni mundial. També França ha tallat molts boscos, cosa que em sembla molt malament.

Quin paper han de jugar les dones en el nou ordre global?

Un paper enormement important. D'alguna manera, la dona està més a prop de la vida, i ha de jugar un paper no ridícul, com algunes fan, provocativament, sinó que la dona té una dignitat pròpia i aquesta dignitat, precisament, l'impulsa a liderar el moviment provida en el sentit ecològic, democràtic... i ja està començant. En el camp científic, pedagògic... hi ha dones importants, i així és com ha de ser.