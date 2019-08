«Fins ara només he provat menjar alemany»

P Què l'ha portat fins aquí de vacances?

R Els meus pares han llogat una casa aquí i jo hi he vingut . Ens hi estarem tres setmanes.

P És la primera vegada que ve a Empuriabrava?

R Sí, és el primer cop.

P I què li està semblant?

R Doncs està molt bé, és molt bonic. M'agrada perquè per aquesta zona hi ha molts pobles històrics: ahir vam anar a Castelló d'Empúries i ens va encantar, i també volem anar a Roses... m'agraden molt aquest tipus d'edificis antics. Tot i això, també vull aprofitar per anar a la platja quan pugui.

P Qué és el que més li agrada?

R Tot és molt bonic, però m'agrada especialment el fet que les platges siguin tan àmplies.

P Què li sembla la gastronomia local?

R He begut molta cervesa, com és obvi... soc alemany! [riu]. Però de moment només he provat menjar alemany. Hi ha un bar aquí darrera que en fan i està molt bo. Això sí, m'agradaria provar alguna cosa espanyola, com la paella, algun dia.

P Ha conegut gent, durant aquests dies?

R La meva mare sí que ha fet amigues, però jo no. Estic ben sol. Què hi farem!

P Té previst sortir de nit?

R Vull anar al casino.

P La Costa Brava li sembla cara?

R No, està bé de preu.

P Creu que tornarà en el futur?

R Sí, n'estic segur.