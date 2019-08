Blanes reviu les nits d'estiu dels 60 i els 70

Les instantànies mostren com es vivia l'oci nocturn a la vila entre 1967 i 1977, una època que, a més, va coincidir amb les grans transformacions urbanes de Blanes i el naixement de nous barris. En aquest context, i a les acaballes del franquisme, van començar a arribar turistes del Regne Unit, Alemanya, França i, en menor quantitat, d'Holanda i Dinamarca, a la recerca de bon temps durant el dia i festa a les nits. Segons explica l'Ajuntament, l'obra de Barber reflecteix un Blanes «que sempre s'ha caracteritzat pel seu caràcter festiu, amb celebracions reprentatives d'aquell període, com per exemple l es despedides de quintos». Una de les que es poden veure a l'exposició és precisament la que es va celebrar l'11 de novembre de 1970 al Night Club Acapulco, que se situava a l'edifici on actualment es troben les dependències de l'Arxiu Municipal.

També s'exhibeixen fotografies d'alguns dels concerts més destacats que es van viure durant aquella època, a càrrec de cantants com Raimon, Lluís Llach, Quico Pi de la Serra i La Trinca. Altres artistes de renom, com Peret, l'actor i humorista Cassen, Ovidi Montllor, Los Diablos, i Afro Kings, entre d'altres, van actuar en alguns dels locals nocturns més coneguts de la vila. Una altra font d'instantànies de festa blanenca són les que Barber va fer al popular local Los Tarantos, que regentava el cantant i showman blanenc Esteban, les actuacions flamenques i de música del moment a l'Acapulco i les festes que s'organitzaven a la discoteca El Celler cada vegada que tenien lloc les eleccions de Miss Bronceado o Miss Bikini. Altres imatges, en canvi, mostren els sopars i balls que es feien a les Festes de Primavera del barri dels Pins.

Segons expliquen els organitzadors, «l'encert de les imatges de Barber rau en què no només mostra l'alliberament de la grisor de les obligacions quotidianes -o fins i tot de les rígides imposicions de l'època franquista-, sinó que també capten moments d'excepció a l'hora de descriure l'activitat dels homes i dones més enllà de les seves activitats diàries». I és que, segons indiquen, la càmera mostra «homes i dones ensenyant el seu vessant més lúdic, distès i amable; un Blanes que vol fugir dels prejudicis de l'època».



Un fotògraf autodidacte

L'autor de les fotografies, Juli Barber, es va introduir en el món del fotoperiodisme a través de Joaquim Abril, de la revista Recvll. El fotògraf feia el seguiment dels actes més importants a la secció «Blanes Notícia». Si bé va ser majoritàriament un fotoperiodista autodidacte, va tenir com a padrí el fotògraf Josep Romaní, «Josepet», amb qui va aprendre l'ofici. Barber també va treballar per al fotògraf Planchart de Calella i va ser membre de l'Associació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes. Quan va tornar del servei militar obligatori, va disminuir força la seva activitat fotogràfica i les seves col·laboracions amb la revista Recvll, que van acabar cap al 1975. Abans de dedicar-se a la fotografia familiar, va col·laborar amb l'edició de la Costa Brava del diari L'Indépendant, el Noticiero Universal, Los Sitios i Villa de Blanes.

A la inauguració de la mostra van acompanyar al fotògraf l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el cap i el tècnic de l'Arxiu Municipal, Toni Reyes i Aitor Roger, respectivament. També hi van assistir regidors i nombrosos veïns de la vila.