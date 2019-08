Els joves músics, «al·lucinats» amb el projecte amb la Mahler Chamber

Atents com si no existís res més al món i «al·lucinant» d'estar tocant al costat de la Mahler Chamber Orchestra i dirigits per Gustavo Dudamel, 41 joves van assajar ahir les peces que interpretaran avui a Peralada en un concert «excepcional» que «crearà i compartirà bellesa».

Aquest serà el primer cop que la Fundació Gustavo Dudamel i la Mahler treballin junts, però «el somni és que es repeteixi», diu Dudamel. «Aquests espais d'inspiració són essencials», afegeix el veneçolà, el projecte educatiu del qual ha estat escollit per la Mahler Foundation per al seu programa educatiu anual.