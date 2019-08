Menys picades de medusa aquest estiu a la Costa Brava

Les atencions per picades de medusa són "més o menys les mateixes" que l'any passat, quan les assistències per aquest motiu al final de la temporada van arribar a les 6623, segons ha explicat la cap del Servei de Gestió d'Emergències, Montse Font, a l'ACN.

Si bé al principi de la temporada "es deia que seria un any molt complicat perquè hi hauria moltes meduses", les dades de moment no ho demostren. El que sí que hi ha hagut és un canvi en la distribució en el territori de les picades per medusa, de manera que a les platges de la Costa Brava i el Tarragonès les atencions per aquestes picades ha caigut, mentre que a les del Barcelonès i les Terres de l'Ebre s'han incrementat. Font afegeix que s'ha observat que al Barcelonès són més grans i a les Terres de l'Ebre més urticants que l'any passat, si bé recorda que fins a final de la temporada no es pot fer un balanç conclusiu amb totes les dades.

L'any passat en tota la temporada i a totes les platges es van atendre 6623 persones per picada de medusa i 22807 per altres incidències com picades d'altres animals, eriçons, talls per les roques o marejos, entre d'altres. La proporció de les picades per medusa és d'una de cada quatre atencions.