La cultura «fan» se cita avui al Palau d'Esports de Platja d'Aro

Platja d'Aro organitza avui la setena edició del Firafan, que tindrà lloc entre les onze del matí i les nou del vespre al Palau d'Esports i Congressos. Es tracta d'una fira de col·leccionisme d'entrada gratuïta on es podran trobar productes relacionats amb el cinema i les sèries de televisió i d'animació, el còmic, la literatura fantàstica i de ciència-ficció, la música i els videojocs i tot el marxandatge relacionat amb aquest mon: joguines, figures, peces de roba, pòsters, il·lustracions i objectes de culte.

La fira està organitzada per l'Associació Arocinema amb la col·laboració de l'Ajuntament. Enguany, com a novetat presentarà la Frida Fan, la nova mascota de la fira, que consisteix en un personatge femení amb cap de calavera i passió per la cultura popular. El seu disseny ha anat a càrrec de l'estudi de disseny gràfic local ah i l'il·lustrador Pawel.

La fira de col·leccionisme ocuparà tota la pista central del pavelló esportiu, amb 32 estands i 170 metres lineals destinats a la promoció de la cultura popular. A més de les parades per comprar material, també s'organitzaran dos tallers gratuïts de dibuix manga per als més petits a càrrec de Marisa Martínez.

Com en edicions anteriors també hi haurà espais de dinamització de jocs de taula i de videojocs clàssics per a públic de totes les edats. D'altra banda, per tercer any consecutiu, els autors locals Pawel i Musclu, també coneguts com a Lápices Muswel, presentaran la seva tercera novel·la gràfica, Musweleana, en un estand on es podrà comprar i conversar amb ells. La nova novel·la està dedicada als acudits més àcids i irreverents, tot formant un recull que els autors han qualificat com «una sèrie de despropòsits».