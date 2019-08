Descobrir els misteris dels ratpenats a Ribes de Freser

l Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser ha ofert aquesta setmana una jornada per desvelar els misteris dels ratpenats al vespre a les famílies que passen les vacances a Ribes de Freser.

Els descobriments van començar a les cinc de la tarda, quan Maria Mas, del Museu de Ciències Naturals de Granollers, va fer una xerrada sobre els únics mamífers que poden volar.

La tècnica va explicar que, per poder volar, els ratpenats tenen tots els dits de les potes anteriors especialment allargats, excepte el polze. Aquest fet els serveix per sostenir una extensa i fina membrana de pell, flexible i elàstica, que rep el nom de patagi i que és la que produeix la sustentació.

Els ossos dels dits dels ratpenats són molt més flexibles que els d'altres mamífers. Una de les raons és que el cartílag dels dits manca de calci i altres minerals a prop del seu extrem, cosa que els permet torçar-se més sense trencar-se. Com que tenen ales molt més primes que les dels ocells, els ratpenats poden maniobrar de manera molt més ràpida i precisa que les aus. Després d'haver explicat els trets que permeten el vol dels ratpenats, Mas va indicar que són el segon grup de mamífers més nombrós del món, amb 1.300 espècies.

El ratpenat més gran del món de punta a punta de l'ala fa dos metres. Tot i l'extensió de les ales, el ratpenat més gran del món té un pes mitjà de 1.200 grams. «Perquè a diferència dels ocells no tenen els ossos buits, per això necessita unes ales més grans», va indicar Mas. A través del rebot d'una pilota, la tècnica va explicar el sistema d'ecolocalització per orientar-se, detectar obstacles o trobar preses. També va apuntar que el gat domèstic és el més gran depredador dels ratpenats que viuen als arbres del voltant de les cases. Encara que estiguin ben alimentats, els gats domèstics els cacen per instint i, tot i que els maten, no se'ls mengen.

Acabada la xerrada, va tenir lloc un taller de caixes niu. La funció de les caixes és fer possible la conservació i control dels ratpenats.

L'activitat va acabar amb una sortida nocturna al passeig de la Margarideta. Els assistents van poder veure els nius que fan als arbres i el vol dels ratpenats en la caça dels insectes.