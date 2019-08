«A Figueres hi ha molts llocs per menjar bé»

P És la primera vegada que ve de vacances a la Costa Brava?

R No, ja fa uns quinze anys que venim. Abans teníem una casa aquí Empuriabrava, i malgrat que ara ja no la tenim continuem venint cada any perquè hi estem molt a gust.

P Què és el que els agrada d'aquesta zona?

R Ui, moltes coses! La platja, el sol, els pobles que hi ha al voltant...

P Quant de temps es queden?

R Aquesta vegada, dues setmanes.

P Quins plans tenen per a aquests dies?

R Un dia volem anar a Figueres. Fa un temps ja vam visitar el Museu Dalí, i vam descobrir que hi ha molts llocs per menjar-hi bé. Ara volem anar-hi només un dia a dinar. La resta de dies, bàsicament seran de relax, tot i que potser algun dia ens escaparem a Roses i un altre, si tenim temps, a Barcelona.

P Què li semblen els preus de la Costa Brava?

R Estan bé. Diria que Holanda és un país molt més car que Espanya.

P S'han trobat molt de turisme?

R Sí, molt i molt. Però és normal i no ens molesta, o sigui que cap problema.

P He vist que es mou amb bicicleta...

R Sí, perquè és més còmode i pràctic. I com que tenim l'apartament a prop de la platja, és un moment venir.

P Què li sembla la gastronomica local?

R Bé, depèn de què entenguis per «local» [riu ]. Si per local entenem tapes, paella, peix, anxoves... llavors sí que m'agrada, i molt.