Obeses reinterpreta els seus clàssics a ritme de cobla a Palamós

El grup de rock Obeses ha interpretat alguns dels seus temes més coneguts a ritme de cobla aquest dissabte a la nit a Palamós (Baix Empordà). Ho ha fet acompanyat de la formació Cobla Berga Jove –que compta amb una desena de músics– i un cor. Els osonencs han arrencat amb el seu 'Himne d'Obeses' que l'ha interpretat el cor i que ha servit per presentar als músics i a la banda. A partir d'aquí ha vingut un repertori format per alguns dels temes més populars d'obeses amb un acompanyament musical especial. El líder de la formació de rock, Arnau Tordera, ha afirmat que els sons de la cobla "conjuguen de manera fantàstica, ideal i utòpica al món d'Obeses". El concert és una producció pròpia del festival Amb So de Cobla que es celebra a Palamós i que aquest diumenge posa el punt i final a la seva tercera edició.

El grup Obeses, la Cobla Berga Jove i un cor d'unes dotze persones han acostat aquest dissabte a la nit a Palamós (Baix Empordà) alguns dels clàssics del grup osonencs però amb una sonoritat completament diferent. La banda originària de Tona (Osona) ha estat més d'un any preparant aquest projecte en què ha arranjat alguns dels temes més coneguts a la sonoritat del flabiol i el tamborí.

El concert ha arrencat amb el tema 'Himne d'Obeses', en què el cor l'ha interpretat en solitari mentre la desena de músics que formen la Cobla Berga Jove i els quatre membres de la banda han sortit a l'escenari. A partir d'aquí, el cantant ha arrencat amb 'Mà Amiga' amb què ha començat a mostrar el potencial de la formació musical tradicional. Un potencial que en cada tema ha anat en augment.

A mig concert, el cor i els quatre membres d'Obeses han deixat que la formació agafés les regnes interpretant un tema dels osonencs en format instrumental. Més enllà dels temes d'Obeses, també s'han sentit temes tan coneguts com la 'Santa Espina', una de les sardanes més conegudes de Catalunya.

El líder de la banda, Arnau Tordera, ha destacat que abans d'arrencar aquest projecte musical, va haver d'"entendre com funcionava l'ofici tècnic d'arranjar" les partitures a una formació de cobla. A partir d'aquí, es va obrir la part més creativa d'"imaginar com sonaria Obeses" sumant els seus instruments amb els de la Cobla Berga Jove.

El cantant ha afirmat que amb aquest projecte ha descobert que les formacions de cobla compten amb "una quantitat de matisos i possibilitats musicals fascinants que conjuguen de manera fantàstica, ideal, utòpica al món d'Obeses". De tota manera, el grup ja havia experimentat amb aquestes sonoritats ja que en el segon àlbum començava amb una sardana.

Arnau Tordera ha explicat que el concert de Palamós ha estat "la primera vegada" que han interpretat aquest tema en directe. No ho havien fet mai abans perquè no havien tingut l'oportunitat de coincidir amb una formació de cobla dalt d'un escenari.

La banda també ha interpretat altres temes coneguts com ara 'Ens en sortirem' o 'Cafè, Copa i Puro'. Durant el concert, però, també han deixat que la cobla i el cor descansessin en un parell de temes que els quatre membres del grup han interpretat en el seu format habitual.

L'experiència d'aquest dissabte a la nit ha animat al grup i no descarten futures col·laboracions amb formacions de cobla. El líder, Arnau Tordera, ha assegurat que Obeses sempre ha intentat "sensibilitzar al púbic perquè respecti tots els gèneres musicals i que descobreixin aquells que no són tan afins" al de la banda. De fet, el cantant ha afirmat que "no som prou conscients del valor que té el patrimoni musical" català.