Els Catarres van donar dissabte el tret de sortida al sisè cicle de Concerts al Fòrum Romà d'Empúries, amb un festiu concert on l'excusa era presentar el disc Tots els meus principis, que ja té més d'un any, però a la pràctica va servir per fer un repàs als seus èxits més sonats. La nit es va completar amb la jove cantautora Suu, que va fer de telonera. Avui serà el torn d'Andrea Motis, mentre que demà hi haurà Els Pets i, dimarts, Ismael Serrano.