«El centre de Lloret és bonic i no hi ha gaire soroll»

«El centre de Lloret és bonic i no hi ha gaire soroll» David Aparicio

Com és que ha vingut a passar les vacances a la Costa Brava?

Jo vaig estar aquí tres mesos per feina, i com que em va agradar, hem decidit tornar a passar-hi uns dies i descansar una mica.

Amb qui ha vingut?

Amb la meva família... i el meu gos, que el tinc aquí! Mentre la meva família descansa i pren el sol, jo m'he quedat aquí a cuidar-lo, perquè li toqui una mica l'ombra.

Quants dies es queden?

Una setmana. Ens allotgem en un hotel.

Quins plans tenen per a aquests dies de vacances?

Doncs sobretot volem anar a la platja i descansar. No tenim gaire res més previst.

Què és el que més els agrada de Lloret?

Que el centre és molt bonic i no hi ha tant de soroll, almenys comparat amb altres ciutats espanyoles. S'hi pot trobar més tranquil·litat.

Creu que la Costa Brava és cara?

No, a mi em sembla que els preus estan bé.

Han provat la gastronomia d'aquí?

Sí, sobretot la paella i la sangria. I ens han agradat molt.

Alguna queixa?

[S'ho pensa] No, en general estem molt contents amb tot plegat.

Per tant, creuen que tornaran en el futur?

Sí, podríem tornar perfectament.