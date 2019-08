Porta Ferrada Sant Feliu no vol deixar de somiar en l'intens recital de Carrasco

Des de darrere d'un teló que il·lustrava la silueta d'un nen i enmig de jocs de llum que simulaven constel·lacions, Manuel Carrasco entonava els primers acords de Me dijeron de pequeño, carta de presentació del vuitè disc de l'artista andalús, titulat La cruz del mapa. La cançó plasma la trajectòria vital de l'artista andalús, un viatge molt personal que va compartir divendres amb el públic de Sant Feliu de Guíxols, somrient i emocionat, assegut en un banc improvisat damunt l'escenari. Amb un look senzill , vestit de negre i amb un mocador vermell al coll, Carrasco va mostrar l'autenticitat i simpatia que tant el caracteritzen. La connexió amb el públic va ser immediata a partir del segon tema, l'èxit Yo quiero vivir, que va despertar l'eufòria col·lectiva malgrat la forta xafogor que impregnava l'ambient. «Ja podria bufar una mica de tramuntana enmig d'aquesta sauna», bromejava Carrasco, mentre assegurava estar «molt content de ser aquí», en un català tímid.

La calor no va ser impediment per interpretar una trentena de cançons durant dues hores i mitja de concert. Entregat fins a l'última nota de cadascuna de les seves melodies, Carrasco va interpretar temes del seu darrer disc i alguns èxits destacats de la seva trajectòria com ara Estoy contigo, Aprieta, Que nadie i Los primeros días, entre d'altres. La majoria de lletres explicaven històries d'amor, apassionades i intenses, cantades amb optimisme i vitalitat. També n'hi havia de reivindicatives, com ara les dels temes Vete i Mujer de las mil batallas, dos clams a favor del feminisme i en contra de la violència de gènere. Van regnar moments emotius durant la interpretació de No dejes de soñar, quan les llanternes dels mòbils van il·luminar l'esplanada del port o quan Carrasco va interpretar sol, amb la guitarra primer i amb el piano després, diversos medleys dels seus temes més autèntics, mostrant la seva faceta més folclòrica i arrelada als seus orígens, quan tocava la guitarra amb els amics d'Isla Cristina (Huelva) «mentre bevien calimotxo».

I és que en dues hores i mitja es poden fer moltes coses. També hi va haver temps per convidar Lorena Gómez, guanyadora de la cinquena edició d' Operación Triunfo, a pujar amb ell a l'escenari per interpretar Siempre fuertes. I també n'hi va haver per al moment més inesperat i que va acabar de posar el públic a la butxaca. A la part final, va dedicar una buleria a Sant Feliu de Guíxols -composada el mateix dia- en què mostrava els indrets més emblemàtics del poble, des de l'ermita de Sant Elm fins a la platja de Sant Pol, passant pel casino de la Constància i homenatjant algunes de les tradicions més arrelades al municipi. Carrasco és un home de costums i arrels, un artista polifacètic que tant pot fer ballar el públic com tocar la fibra sensible amb els seus temes més genuïns, que, sens dubte, són els que gaudeix més.