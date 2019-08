Vanesa Martín exhibeix simpatia i complicitat a Cap Roig

Vanesa Martín va pujar dissabte per primera vegada a l'escenari del festival del Cap Roig amb un espectacle ple d'energia, complicitat amb el públic i sorpreses, ja que, en la recta final del concert, els espectadors van poder gaudir per primera vegada d'un tema inèdit, Caída libre.

La cantant malaguenya, visiblement emocionada de pujar a l'escenari palafrugellenc –«ho havia somiat sempre, i a vegades els somnis es compleixen»–, va aterrar-hi amb la gira de presentació del seu darrer disc, Todas las mujeres que habitan en mí. Acompanyada per una àmplia banda, el seu característic serrell i uns talons impossibles, va començar la nit, guitarra en mà –més endavant s'atreviria també amb el piano–, amb El intento, una peça del seu nou àlbum. Desbordant simpatia, després de saludar el públic amb el «bona nit» en català de rigor va afirmar que havia estat assajant un parell de frases en aquesta llengua, però que encara no s'hi atrevia. Tot i això, va anunciar que ben aviat gravarà una cançó en català, de manera que «es reserva» per a llavors.

«Volem celebrar que la vida és aquí i ara», va anunciar Martín, que el dia abans havia anat a veure el concert del seu amic Manuel Carrasco al festival de la Porta Ferrada. I no ho va haver de demanar dues vegades al seu públic, que es va mostrar més que entregat, aixecant-se des de gairebé l'inici del concert –cosa que no sempre és habitual a Cap Roig– i amb crits de «guapa!». Martín va desplegar el seu pop melòdic i va combinar la presentació dels seus nous temes, com De tus ojos –el videoclip del qual, amb Ariadna Ugarte, ha estat un dels més comentats d'enguany–, Inventas -que actualment sona a totes les radiofórmules–, Abril o En el aire, amb els principals èxits de la seva carrera, inclòs algun, com Durmiendo sola, del seu primer àlbum.

Amb humor, Martín no va tenir cap problema de fer broma amb la seva evolució musical: «Ai, aquell primer disc... estava molt bé, eh? Però sempre parlava que trobava molt a faltar....», va explicar entre rialles.

Cap a la recta final del concert, i després d'haver declarat que li era igual «cantar per 50, 100 o 1.000», Martín va revelar la sorpresa que tenia guardada i va voler estrenar a Cap Roig el seu nou tema, Caída libre. Va ser el penúltim episodi d'un concert que va acabar amb tot el públic dempeus al so de Complicidad i una constatació de la malaguenya: «A vegades, la realitat acaba essent millor que el somni».