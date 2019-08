Lloret també és per als més menuts

Lloret de Mar també viu de dia, i els més petits en són en bona part els protagonistes. La localitat, que sovint protagonitza titulars per la seva vida nocturna, té des de 2010 la certificació com a Destinació de Turisme Familiar -que implica que part de l'oferta de la destinació ha d'estar adaptada al turisme familiar i incloure activitats per als més petits-, i en els darrers anys ha destinat bona part dels seus esforços a aquesta línia (l'altra ha estat la de turisme esportiu). L'èxit dels miniclubs de la platja Gran i de Fenals i la bona acollida de l'Espai Nadó són una mostra de la consolidació d'aquest tipus de turisme al municipi.

L'Espai Nadó ha obert per tercer estiu consecutiu. Es tracta d'un espai on els pares poden canviar bolquers dels més petits sense haver de barallar-se amb la sorra, i que disposa d'una nevera on deixar tuppers o biberons. «És molt pràctic, perquè si no hauria de canviar els bolquers a la sorra, i en canvi és molt més còmode poder-ho fer aquí a l'ombra», explica Melissa, mare de dues criatures i usuària habitual del servei. De fet, aquesta veïna de Lloret assegura que el fet de tenir l'Espai Nadó es converteix en un motiu de pes a l'hora d'escollir a quina platja anar: «Tant per tant, vas allà on t'ho posen fàcil», assenyala. En el seu cas, no només l'utilitza quan està a la platja, sinó també quan està de passeig per la zona. «No t'adones de com d'importants són aquestes coses fins que no ets mare. Jo, abans, ni me n'havia adonat de l'important que era disposar d'aquestes comoditats», afirma.

L'Espai Nadó es troba dins del miniclub de la platja Gran, un espai on els ja no tan petits poden jugar, pintar i, un cop a la setmana, participar en festes de l'escuma. Es tracta d'espais on nens i nenes d'entre 3 i 12 anys gaudeixen d'activitats -sempre vigilats per monitors- i que contribueixen a fer que el municipi pugui mostrar una oferta més dinàmica. «Així com abans la gent passava vuit hores sense fer res a la platja, ara la gent busca platges on es puguin fer activitats», explica la responsable de Comunicació de l'Ajuntament, Anna Riera. A més, la zona propera al miniclub s'ha habilitat com a Espai Sense Fum, amb l'objectiu de convertir Lloret en un entorn cada vegada més saludable. A banda del miniclub de la platja Gran, n'hi ha un altre a Fenals, obert més recentment i que ha tingut una bona acollida. A la platja Gran, a més, també hi ha servei de biblioplatja i de premsa tant en català com en altres idiomes.

Però com que els més menuts no van sols a la platja, l'Ajuntament també ha apostat per potenciar les activitats dirigides i esportives, com ara zumba i ioga, en les quals l'any passat van participar més de 17.000 persones, un 22% més que l'any anterior.

La gerent de Lloret Turisme, Elizabeth Keegan, valora molt positivament aquestes xifres, i considera que demostren la voluntat de Lloret d'oferir un valor afegit i diferenciar-se d'altres destinacions similars de platja. Segons explica, es tracta d'un esforç comú entre l'administració i els privats, la participació dels quals és imprescindible per poder mantenir la destinació de Turisme Familiar. De fet, posa com a exemple que fins a vuit hotels del municipi compten amb instal·lacions aquàtiques per als més menuts, i celebra que un parc aquàtic de referència com el Water World s'hagi sumat a iniciatives com la de l'Espai Sense Fum.

En aquests moments, indica Keegan, a Lloret hi ha uns 30 espais -públics i privats- certificats com a turisme familiar, i plegats estan fent nous passos cap a un turisme més sostenible i de qualitat. De fet, la destinació de Turisme Esportiu, obtinguda l'any 2006, és una altra de les seves grans prioritats. Una altra de les seves línies de treball serà el turisme de salut, ja que el consistori està treballant per consolidar-se com una destinació de turisme saludable. Per tal de treballar en aquesta direcció, cada vegada hi ha més establiments -tant hotelers com de restauració- que ofereixen dietes sense gluten.