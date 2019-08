Menaix a Truà va oferir divendres a la nit el segon concert del cicle Nits de Marimurtra, a Blanes. El recital del trio format per Cris Juanico, Juanjo Muñoz i Toni Xuclà va començar amb Amors de pantalla i es va cloure amb No em deixis mai, una versió de Sweet Child of mine, de Guns'n' Roses. El següent concert tindrà lloc aquest diumenge, dia 16, i anirà a càrrec de Maria del Mar Bonet.