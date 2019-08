Andrea Motis transporta les ruïnes d'Empúries al Brasil

El jazz, aquest cop tenyit de ritmes brasilers, d'Andrea Motis va ser el protagonista diumenge al vespre del cicle de Concerts al Fòrum Romà d'Empúries. La jove vocalista i trompetista va presentar el seu darrer treball, Do Outro Lado do Azul, però també va recuperar algunes de les cançons més emblemàtiques dels seus anteriors treballs amb un acompanyament de luxe: Josep Travé (guitarra), Ignasi Terraza (piano), Joan Chamorro (contrabaix i saxo) i Esteve Pi a la bateria.

El nou disc de Motis, publicat el passat mes de març, vol ser un homenatge a la música brasilera, tant amb temes propis com amb versions. «Vam intentar que sonés com la bossa nova, però ens ha resultat més modern», va explicar dalt de l'escenari una Andrea Motis que es va mostrar comunicativa i riallera malgrat que al públic li va costar d'entregar-se. Aquest treball, que és el més personal de l'artista, suposa un abans i un després en la seva trajectòria, ja que s'allunya de les sonoritats que l'havien caracteritzat fins ara i s'endinsa en el mon de la fusió.



Sons brasilers

Sense pressa, Dança de Solidao o una celebrada versió de Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat - «que m'ha semblat especialment adient per una nit com aquesta»- van ser alguns dels nous temes que van ressonar en l'escenari màgic de les ruïnes d'Empúries. Motis va explicar que havia pogut aprofitar la tarda per banyar-se a la platja altempordanesa, i va convidar el públic a fer el mateix.

Els temes nous, tanmateix, es van anar intercalant amb peces d'àlbums anteriors, com per exemple He's funny that way o Rabo de nube, el tema que va fer en col·laboració amb Silvio Rodríguez. També va sonar My favorite things, un dels temes més coneguts de la pel·lícula Sonrisas y lágrimas, i Ain't no sunshine when she's gone, entre altres.

Cap al final del concert, Motis va anunciar que, li ho reclamessin o no, hi hauria bisos sí o sí, i és que tenia reservada una sorpresa: va pujar a l'escenari, per interpretar un parell de cançons finals, el guitarrista brasiler Juandir Santana, amb qui Motis col·laborava per primera vegada. «Feia molt de temps que em comentaven que ens havíem de conèixer, per això el vaig convidar a ser avui amb nosaltres i animar-nos finalment a tocar junts», va explicar la cantant. Santana, Motis i la resta de la banda van interpretar plegats Antonico i Pra que Discutir com Madame, dues peces del darrer treball de Motis que van posar punt i final definitivament al concert.