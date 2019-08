P Com és que està de vacances a Empuriabrava?

R Els meus pares tenen una casa aquí des de fa molt de temps, i venim des que jo era petita.

P Per què van decidir-se per aquest lloc en concret?

R Vam començar a venir perquè hi havia els canals, ja que nosaltres vam tenir barca abans que cotxe. Per tant, era el lloc ideal per tenir la barca davant de casa.

P Quins records té d'aquella època?

R Els mateixos que ara: platja, piscina i tramuntana. És el paradís.

P Quants dies es queden?

R Tants com podem... al voltant d'un mes i mig.

P Quins plans tenen?

R No hi ha massa plans. Farem l'habitual, sobretot anar a la platja i potser farem alguna visita, però fa tant de temps que venim per aquí que ho tenim ja tot molt conegut: l'Empordà, la Catalunya Nord i Girona. Però tot i això potser farem alguna sortida.

P Ha canviat molt, Empuriabrava, des que va començar a venir de petita fins a l'actualitat?

R Sí, ha canviat una mica, sobretot el passeig Marítim i els seus voltants. Però he de dir que Castelló fa una inversió molt justa a Empuriabrava: dona molts diners, però no s'hi inverteix prou. Les coses han d'arribar a estar molt degradades perquè s'arreglin. Falta més inversió.

P Hi ha molts turistes, aquest estiu?

R Molts. Suposo que és bo per al que en viu, però realment l'agost és la pitjor època per venir. La resta de l'any és més tranquil·la.