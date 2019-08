Eros Ramazzotti Una nit (quasi) perfecta a Cap Roig

Era un dels caps de cartell d'aquest any al festival de Cap Roig, i no va decebre. Eros Ramazzotti va oferir ahir a la nit un recital amb el millor dels seus 35 anys de carrera, una nit (quasi) perfecta que va combinar la presentació dels temes del seu darrer disc, Vita ce n'è -que també dona nom a la gira- amb els seus grans èxits tant en castellà com en italià, incloses les inoblidables Fuego en el fuego, Cosas de la vida, Para Siempre o La cosa más bella.

Ramazzotti es troba immers en una maratoniana gira que des del passat mes de febrer l'està portant pels principals escenaris d'Europa i, properament, d'Amèrica. Un total de 81 concerts en 32 països, que es diu aviat. I enmig d'aquest world tour, va oferir al festival palafrugellenc l'única parada d'aquest estiu a Catalunya, després d'haver trepitjat els escenaris de Marbella i Gran Canària.

El cantant italià, màxim exponent de la cançó melòdica al seu país, va tirar d'ofici i va demostrar la seva professionalitat, malgrat que al concert li va faltar una espurna de calidesa. El cantant va obrir foc amb la peça que dona nom al seu darrer àlbum i a la gira, Vita c'e ne, seguida de S tella Gemela. Només després del segon tema va dirigir-se per primer cop al públic per mussitar un tímid «moltes gràcies», per després continuar amb Favola i Ho bisognio di te. Entre els crits del públic, que l'aclamava -«Eros, Eros»-, Ramazzotti va semblar adonar-se finalment d'on era: «Esteu tots bé? Estem a la Costa Brava, que m'agrada perquè està a prop del Piamont», va assegurar.

Ramazzotti va adaptar a l'escenari de Cap Roig, més reduït d'on sol actuar habitualment, el gran muntatge audiovisual que l'acompanya, però tot i això una pantalla gegant va presidir l'escenari. Precisament, aquesta pantalla va servir per projectar-hi el seu missatge de conscienciació ecologista: «El plàstic asfixia els nostres mars»,es va poder llegir en una de les pauses. L'inici trepidant del concert va donar pas a una part acústica, durant la qual van sonar, entre grans aplaudiments del públic, L'Aurora, Adesso tu o Una storia importante.

Per a Por las calles canciones, la cançó que ha fet amb Luis Fonsi, va comptar amb la «col·laboració» de l'artista -que precisament enguany també ha actuat a Cap Roig- a través d'una pantalla gegant.

Ramazzotti es va anar sentint més còmode a mesura que avançava el concert, però no va ser fins cap al final, quan van sonar els seus temes més emblemàtics, que va arribar la comunió absoluta amb el públic. Temes com Fuego en el fuego o Para siempre van arrencar el públic a ballar, fins que el seu gran himne, La cosa más bella, va conduir a l'apoteosi final. Un concert bonic, professional, però al qual va faltar un punt d'emotivitat perquè la nit fos perfecta del tot.

Una nit, però, que no es van voler perdre figures del món de l'esport, com l'exjugador d'handbol Enric Masip o el futbolista Raul Tamudo, o de la política, com l'analista Toni Aira o el president de la Diputació, Miquel Noguer. Una nit plena de nostàlgia passada pel filtre de les noves tecnologies.