Ara Malikian cancel·la el concert al festival de Cap Roig del 19 d'agost

El violinista Ara Malikian s'ha vist obligat a cancel·lar el concert que tenia programat per al 19 d'agost al Festival de Cap Roig per la lesió a l'espatlla que es va fer el juny passat. L'organització del festival ho ha anunciat aquest dijous després que una visita de l'artista al cirurgià hagi situat el seu retorn als escenaris per a finals d'agost. El festival destaca el nivell d'exigència dels seus concerts, que tenen una durada de més de 2 hores. "Tres hores al dia de gimnàs, dues hores tocant el violí i tot l'esforç i ganes del món, no han estat suficients per a arribar de manera òptima al concert", diu el comunicat. Malikian visitarà Catalunya el proper 5 d'octubre per presentar al Palau Sant Jordi de Barcelona el seu tour dedicat a l'essència de la música, forjada per anys de viatges al voltant del món descobrint els sons més característics.