David Bisbal uneix generacions amb els «hits» de la seva carrera

David Bisbal és d'aquells cantants que uneix generacions. Els joves gaudeixen amb els hits més actuals i propers al reggaeton de l'artista com A partir de hoy o Perdón; mentre que les generacions més grans recorden els balls que es marcaven quan a la discoteca sonava Bulería, bulería o Ave María, cuando seras mía. Una fusió d'edats (entre els 20 anys i els 60) que es va poder veure ahir al concert que David Bisbal va oferir al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell.

El cantant d'Almeria, sortit fa 18 anys de la primera edició d' Operación Triunfo, ha sabut adaptar-se als nous sons musicals. De les melodies més caribenyes que es portaven fa 20 anys, ara el cantant triomfa amb els temes més arrelats al reggaeton. Durant les dues hores de concert, Bisbal va combinar les cançons d'abans i d'ara invitant el públic a participar en aquest viatge musical per la seva extensa trajectòria.

El cantant compta amb sis discos d'estudi, més de 700 concerts arreu del món i 80 guardons internacionals com són el Golden Music Award per la seva carrera i un al millor artista llatí en el New York Summit; els premis més recents que ha rebut.

Bisbal va engegar el concert amb Quien me iba a decir després de saltar a l'escenari fent una de les seves piruetes. Vestit d'etiqueta amb americana i pantalons de color vermell, propi del nivell de Cap Roig, l'artista va continuar el concert amb Antes que no, Culpable i Lo tenga o no. Entremig va saludar el públic, que gairebé va omplir el recinte de Cap Roig, amb un «bona nit» i un petó.

Aquesta és la cinquena vegada que el cantant visita el festival i segons va afirmar ahir espera «que no sigui l'última». El punt àlgid de la nit va arribar amb Lloraré las penas de mi corazón, on Bisbal va animar el públic a aixecar-se i a moure els malucs. Tot seguit, els llums es van apagar i el concert va agafar un caire més romantic amb Desnúdate mujer, Quiero perderme, Esta ausencia, Me derrumbo i Amar es lo que quiero.



Al final, els grans èxits

I com és habitual en molts concerts, per al final va deixar els temes estrella que l'han convertit en un dels artistes més destacats d'Espanya i d'Amèrica Llatina. Primer va interpretar els seus nous èxits: A partir de hoy (que canta amb Sebastian Yatra), Bésame (amb Juan Magan) i Perdón (amb Greeicy).

Bisbal ha sabut unir-se amb els cantants del moment per seguir captivant amb la seva música. Ahir no va estar acompanyat de cap artista de renom però els seus èxits van fer embogir igualment el públic de Calella de Palafrugell.

I finalment, l'artista d'Almeria va tancar el concert amb aquells temes que el perseguiran tota la vida: Bulería i Ave María. Uns temes que han passat de generació en generació i encara que avui els joves ja gairebé només escolten reggaeton i trap també els coneixen. Són clàssics del pop.