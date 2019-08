El carnaval també arriba a l'estiu

Qui diu que els carnavals han de ser només a l'hivern? Tossa de Mar i Banyoles van celebrar ahir els seus carnestoltes d'estiu, que en el cas de la capital del Pla de l'Estany s'emmarquen dins de les festes d'agost.

La platja Gran de Tossa va ser l'escenari ahir del Carnaval Summer Festival, una gran festa organitzada per les colles de Carnaval del municipi. La celebració va començar al voltant de dos quarts de set de la tarda amb una doble sessió esportiva: primer hi va haver una masterclass de zumba, mentre que tot seguit va tenir lloc una sessió de combo-styles. A partir de les vuit del vespre, va ser el torn de la música, amb les actuacions dels discjòqueis Dicha, Flecky, Eric Martin, Jordi MB i FoQ. D'aquesta manera, turistes, membres de les colles i veïns de Tossa van poder compartir unes hores de música a la platja.

A Banyoles, el Carnestoltes d'Estiu -que enguany arribava a la seva desena edició- va ser un dels actes més destacats de les Festes d'Agost, que el municipi celebra aquests dies. Ahir a partir de les sis de la tarda, al parc de la Draga, els més petits van ser els protagonistes d'un concert amb The Penguins, que van presentar el seu espectacle de reaggae per xics.

A partir de les vuit del vespre, però, el protagonisme el van agafar els adolescents, amb la Holi Color Party organitzada per Adolescents.cat. Durant prop de dues hores, a banda d'acabar acolorits de dalt a baix, els joves van poder gaudir de la música dels discjòqueis i locutors de ràdio Roger Carandell i Arnau Molet. A més, es va instal·lar servei de bar i de food trucks.

La festa es va acabar allargant fins a altes hores de la matinada. A les deu de la nit va començar el Fes-te la Festa, una iniciativa que va permetre que els joves puguessin anar afegint les cançons que volien a la llista de reproducció que anava sonant. A partir de les onze, tanmateix, van arribar els concerts de veritat, amb 31 FAM i Itaca Band.

Les festes d'agost de Banyoles, tanmateix, encara tenen dies de corda. Avui a la tarda hi haurà la cercavila de gegants i capgrossos, que sortirà a dos quarts de set de la tarda de la plaça del Monestir. En arribar a davant de l'Ajuntament, cap a les vuit del vespre, es farà el Ball de Gegants -amb la música de la Principal de Banyoles- i el correfoc xiqui. A partir de les nou del vespre, la música es convertirà en la protagonista a la plaça Major.

Al llarg de demà hi haurà una jornada de portes obertes als museus del municipi, i a les sis de la tarda, una audició de sardanes als Desmais, així com l'espectacle El carrer és nostre! a la plaça Major, on posteriorment actuarà la companyia Trasla2. A la nit hi tornarà a haver concerts i balls oberts a tothom.