«Aquí s'està més tranquil que a la zona de Llevant»

P Què l'ha portat a passar les vacances a Empuriabrava?

R Ja fa anys que venim a passar l'estiu a les comarques gironines, però fins ara havíem anat més a zones de l'interior: Olot, Castellfollit... la Garrotxa en general, perquè hi tenim família.

P I per què han decidit canviar?

R Per veure alguna cosa diferent. I de moment ens està agradant, ens sembla que és molt bonic.

P On s'allotgen?

R Estem en un apartahotel.

P Quins plans tenen per a aquests dies?

R Un dia volem pujar a Olot per visitar els nostres parents, però la resta ens volem quedar a descansar i relaxar-nos. Menjar i beure tant com puguem!

P Què els sembla la gastronomia local?

R Sí, m'encanta la botifarra.

P La Costa Brava és cara?

R No, en general els preus són molt similars als que tenim a Madrid.

P S'han trobat amb molt de turisme?

R No, a mi em sembla que està bastant bé. Altres anys he anat de vacances a altres llocs de la costa espanyola i és molt pitjor, no s'hi pot estar. Per exemple, tot la zona de Llevant és terrible. Aquí s'hi està molt més tranquil, i a més hi ha moltes més coses per visitar en l'aspecte cultural, no tot és sol i platja.

P Què volen veure?

R M'han parlat molt bé de les ruïnes gregues i romanes que hi ha a Empúries, i m'agradaria anar-hi. També volem visitar algun poblet medieval.