P Què els ha portat a venir a passar les vacances aquí?

R Portem molts anys venint. Des d'abans de casar-nos, i després amb els nens vam continuar.

P Tenen un apartament?

R No, anem sempre de càmping, tenim un bungalou.

P Han visitat també altres zones de la Costa Brava?

R Sí, l'any passat vam veure la zona de Platja d'Aro i de Palamós, i també ens coneixem l'Escala. L'altre dia també vam anar a Pals, que és preciós. Vam aprofitar que estava ennuvolat per anar-hi, i quina caravana! Tothom devia pensar el mateix! [riuen].

P Han fet amics al càmping després de tants anys?

R Doncs aquest any ens hem fet amics d'uns catalans, que són de Barcelona, però normalment és molt difícil, perquè als llocs on hem estat tots són anglesos i francesos, i ens costa més.

P Han provat el menjar típic d'aquí?

R Ara mateix acabem de menjar paella i crema catalana, però ens hem quedat amb les ganes del pa amb tomata.

P Quins plans tenen per a aquests dies?

R Estem veient zones diferents, ara que els nens ja són més grans. Abans sempre havia de ser piscina, platja, piscina. Ara, que ja tenen 16 i 20 anys, anem canviant de lloc.

P Troben activitats per als més joves?

R Al càmping, no gaires: n'hi ha més per a petits, tot i que és una cosa que ha canviat. Abans aquest càmping tenia més activitats per a adolescents i ara la majoria són per als més petits.

P Recomanarien venir a la Costa Brava?

R Sí, i tant! De fet, aquest any tenim uns amics que també hi han vingut. Estan una mica més cap avall, a Platja d'Aro o així.