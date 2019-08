Viatges, llibres i família per als polítics de vacances

Temps amb la família, per a la lectura i per viatjar per Catalunya, o més enllà. Els polítics catalans també agafen vacances i opten per trencar el ritme frenètic del curs polític de diferents maneres.



Torra s'escapa al prepirineu

El president del Govern, Quim Torra, ha optat per passar aquests dies amb la família a Catalunya. Aquesta setmana ha fet una escapada al Prepirineu català amb la família, on ha fet caminades per la muntanya. També ha tingut temps per llegir i escriure, fer activitats culturals i mantenir reunions i contactes. Demà, Torra ja reprendrà l'activitat amb l'acte d'homenatge a les víctimes del 17-A a Barcelona.



Primeres vacances d'Aragonès amb la seva filla

Per la seva banda, el vicepresident, Pere Aragonès, ha optat per quedar-se al seu poble, Pineda de Mar. Pocs mesos després del naixement de la seva filla, la Clàudia, el conseller d'Economia vol passar amb ella tot el temps que pugui.



Roldán viatja a Atenes

La nova líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, aprofita les vacances per viatjar a Atenes, on explica que podrà gaudir de la mitologia grega, que l'apassiona, i de la gastronomia del país. També passarà uns dies amb la seva família i amics, i passejarà els seus dos gossets. També ha revelat que llegirà Reina Roja, de Juan Gómez-Jurado, i Sapiens, de Yuval Harari.



Iceta escull Menorca

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha passat uns dies a Menorca, on va cada estiu. Allà aprofita per anar a la seva platja preferida, la Cala Pregonda. A l'illa també practica un dels seus passatemps favorits: llegir. L'últim llibre que ha passat per les seves mans ha estat Je dirai malgré tout que cette vie fut belle, del periodista i filòsof francès Jean d'Ormesson.



Albiach recorre Tailàndia, Andalusia i la Costa Brava

La presidenta de CatECP, Jessica Albiach, dedica les vacances a viatjar. Mentre que a principis d'agost ja va gaudir d'uns dies amb un grup d'amics a Màlaga i Cadis, a finals de mes passarà uns dies amb la família en un càmping de la Costa Brava. També té previst viatjar a Tailàndia per celebrar el seu 40è aniversari.



Fernández visita la família

a Astúries

El líder del PP, Alejandro Fernández, va fer les vacances al juliol, quan va marxar a Astúries per visitar la família. Fernández va patir dijous passat un dur cop personal amb la mort del pare del líder popular, que va patir un infart. A l'agost, Fernández es queda treballant a Catalunya.

Sánchez fa caiac i s'escapa

al País Basc

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha apostat per passar l'estiu a les comarques gironines, casa seva, i s'estarà a Sant Miquel de Campmajor, on aprofitarà per passar temps amb la família i fer caiac. També anirà uns dies a Euskadi.