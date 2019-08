La Cantada d'Havaneres genera uns tres milions d'euros a Palafrugell

L'impacte econòmic de la popularíssima Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que cada any se celebra el primer cap de setmana de juliol, deixa uns tres milions d'euros al municipi, segons les dades recollides per l'àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament. Aquesta xifra, expliquen, té en compte els minuts retransmesos per TV3 -amb una audiència estimada de 300.000 espectadors- i la despesa que generen les prop de 25.000 persones que solen assistir a l'acte en directe.

De la mateixa manera, també es tenen en compte les repercussions positives per als comerciants i restauradors. Segons indiquen, Calella compta amb una trentena de restaurants i deu equipaments hotelers, que durant aquell primer cap de setmana de juliol registren gairebé un ple absolut.



«L'inici oficial de l'estiu»

El regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Joan Vigas, considera que les xifres «constaten la bona feina realitzada per consolidar aquest esdeveniment com l'inici oficial de l'estiu a Catalunya, reportant un elevat retorn al teixit econòmic de Palafrugell».