Frases que van de Youtube als grans festivals d'estiu

Fa cinc anys, Beret era un noi –gairebé un postadolescent– de Sevilla a qui li agradava escriure cançons, o simplement frases amb un cert aire filosòfic, i que veia el món de la música com un somni inabastable. Llunyà. Una d'aquelles històries dolces que no passaven al seu barri. Dijous a la nit, el mateix noi, ara amb 22 anys, omplia a Sant Feliu l'aforament del festival de la Porta Ferrada, en el mateix escenari on pocs dies abans havia actuat la llegendària Patti Smith, en la mateixa línia d'idil·li amb el públic dels últims tres anys arreu de l'Estat . Com s'ho ha fet? La resposta, en una sola paraula: Youtube.

Els pensaments, les rimes, les cançons... el que feia Beret es quedava en l'anonimat del seu món interior, arribant fins poc més enllà del seu entorn, fins que un amic seu, sense demanar-li permís, va penjar un vídeo d'ell cantant una de les seves cançons. I una nova generació de consumidors veu el vídeo, li agrada, el comparteix, el veu més gent... i, en poc temps, el noi de Sevilla té cançons com Lo Siento o Diez Mil Porqué, amb milions i milions de reproduccions a Youtube i que el públic de Sant Feliu reclama i reclama fins que Beret les acaba interpretant al final del concert.

Talent amagat, orfe d'oportunitats, que s'escampa per la xarxa fins aconseguir que el públic, que en el cas de Sant Feliu barreja colles de joves amb grups d'adolescents acompanyades per les mares, saben quina cançó cantarà Beret ja quan ell, entre tema i tema, deixa anar frases de l'estil «el duelo entre el debo y el quiero».

Rap, pop urbà, dancehall... Beret assegura voler fugir de les etiquetes d'un estil concret, però més enllà de si el que fa és purament rap, el sevillà ha aconseguit que els seus fans coneguin bé les lletres. Per un moment, a Sant Feliu Beret no va tenir cap necessitat de cantar ell. Un parell de frases per arrencar el tema i girava el micròfon cap al públic que, aquest cop sense cadires a la platea, no tenia problemes per cantar-la fins al final, com per exemple un Vuelve en la qual ell amb prou feines va haver d'intervenir.

A la tercera cançó, un dels seus èxits més viralitzats, Esencial, Beret ja havia triomfat i així va continuar en la poc més d'una hora i quart que es va allargar el concert. Himnes de Youtube encadenats amb frases sobre estats d'ànims de les que omplen les xarxes socials: «No es solo sentir, es sentir-se vivo».

Conscient que, per damunt de la música, el seu punt fort és la connexió entre el que volen transmetre les seves lletres i el que sent el seu públic, Beret apel·la sempre al fet que la gent canti les cançons. «Aquella persona que se la sàpiga m'encantaria que la cantés més amb l'ànima que amb la veu», va dir abans d'interpretar Cóseme, acompanyat d'una guitarra espanyola «perquè els que veniu als concerts heu de sentir coses diferents de les que es troben a l'Spotify». I qui diu Coséme, Esencial o Vuelve diu el mateix amb Diez Mil Porqués, Bala Perdida, Dimes Quién Ama de Verdad, Ojalá o el Bye Bye amb què es va acomiadar després de l'exitosa Lo Siento.