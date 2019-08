«L'idioma fa més complicat que els petits facin amics»

P Com han descobert la Costa Brava?

R Molta gent que coneixem venen sempre cap a la Costa Brava: a l'Estartit, Tossa de Mar, Roses...

P És el primer cop que venen?

R No, no ho és. Bé, a Sant Martí no hi havíem estat mai, però a la Costa Brava sí que hi havíem vingut abans.

P És un bon lloc per venir amb nens?

R Sí. És un molt bon lloc, tot i que amb els nens es torna una mica car [riu]. Per exemple, els restaurants del poble amb els nens ens surten cars. Però tot i això, en comparació amb França està molt bé.

P Quants de dies s'hi estan?

R Dues setmanes.

P On s'allotgen?

R En un apartament.

P Quina és la seva zona preferida?

R Ens agrada molt la zona antiga de l'Escala. La plaja de Riells no és tan bonica com el poble. Empúries també està bé.

P Quins són els seus plans per aquests dies?

R No gaire res. Platja, menjar, sangria, cervesa i molta diversió amb els nens.

P Tenen activitats per a la seva edat?

R No fan activitats perquè a l'apartament tenim piscina. A vegades al matí, com avui, anem a visitar alguna cosa.

P Fan amics, els més petits?

R Hi ha molts de nens a la zona, a la platja, als restaurants... però a vegades és complicat pel tema de l'idioma. De totes maneres, pels nens és fàcil perquè amb un sol gest es comuniquen.