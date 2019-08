Nits d'estiu al «pati» de la basílica de Castelló

Una copa, o un sopar, al costat de la Basílica de Castelló d'Empúries, en un palau del segle XVII. Aquesta és la proposta dels Jardins del Mossèn, un nou espai d'oci per a les nits d'estiu a la Costa Brava. En ple centre històric de la vila comtal, ofereix servei de restaurant, música en directe i es pot llogar per a festes privades.

El Palau Macelli es troba situat al carrer Carbonar, en ple centre històric de Castelló, entre la Basílica de Santa Maria i l'antic convent de Santa Clara, i compta amb una llarga trajectòria històrica. Durant el segle XVII una casa noble propietat de la família italiana Macelli, més coneguda com «Els Mecelis». Temps després, va passar a mans dels Fontcoberta -membres de la noblesa barcelonina- i, durant la Guerra Civil, va ser confiscada pels soldats republicans.

Anys després, el Palau va reobrir convertit en restaurant i hotel. Ara, els seus jardins -que es podrien considerar el «pati» de la Basílica- es converteixen en un espai on fer un còctel o un aperitiu durant els vespres i nits d'estiu. Des del passat mes de juny i fins el proper mes de setembre, aquest espai a l'aire lliure obre de les set de la tarda fins a dos quarts de tres de la matinada. «És un espai únic situat al costat d'un monument de 1210 i amb vistes al Pení. És un lloc per relaxar-se en pau, ideal per menjar i prendre una copa amb tranquil·litat», assenyala un dels socis del negoci, Quim Oliu.

Música i gastronomia

El bar compta amb una àmplia carta de còctels i refrescs. A més, s'hi pot sopar -la seva carta compta amb braves, taules d'embotits, carpaccios, risotto o costellam, entre d'altres-, i també organitzen amb actuacions musicals en directe. De fet, cada divendres d'agost, a partir de les onze de la nit, Guillem Carmona ofereix versions amb guitarra i veu de grans èxits dels anys 80 i 90, així com un repertori de rumba.

D'altra banda, com que es tracta d'un espai tan gran, també reserven algunes zones del jardí per acollir festes privades amb servei de càtering i begudes.