Un any més, els concerts a barraques han estat un dels epicentres de la Festa Major de Roses. I la nit de divendres, amb l'actuació de Buhos, va ser una de les més concorregudes al recinte firal, que és on s'han celebrat tots els concerts. La darrera nit de barraques va tenir lloc ahir, amb l'actuació de Lágrimas de Sangre i President Xai, tot i que avui a la tarda-vespre el recinte encara estarà obert per a qui vulgui passejar-s'hi.