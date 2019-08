Blanes enceta la Festa Major Petita dels Copatrons amb balls

Divendres a la nit Blanes va encetar amb la intensitat que caracteritza aquesta vila marinera els actes de la Festa Major Petita, la dels Copatrons sant Bonós i sant Maximià. El cicle, que destaca per incloure actes de caire popular i tradicional, es va encetar precisament amb un ball que s'ha inclòs darrerament al programa, però que enllaça amb un arrelat costum blanenc.

Es tracta del Toquen a Córrer, que integra la corranda, la part final del tradicional Ball de Morratxes que l'Esbart Joaquim Ruyra interpreta formant part de la celebració de Santa Anna, el dia central de la Festa Major de Blanes. Es tracta d'un tipus de ball que ja es fa a Tossa i Lloret, i des de fa uns anys l'esbart l'ha adaptat per fer-ne una «versió blanenca».



La multitudinària cercavila

L'animació del ball va enllaçar seguidament amb una multitudinària cercavila que va arrencar des del lloc on s'havien celebrat les danses, a la part sud del cèntric carrer Raval. La festiva i musical cercavila la van conformar els membres de la Colla Gegantera de Blanes –encapçalada per en Gastó i na Caterina-, el grup de percussió de la Colla de Diables Sa Forcanera, així com els gegantons i els capgrossos de l'Esbart Joaquim Ruyra, que obrien la marxa.

Envoltant el recorregut, i darrere de tots aquests components, els van seguir centenars de persones, majoritàriament la canalla que gaudeix del so dels timbals i els instruments de vent. La corrua de gent va enfilar la rambla Joaquim Ruyra, portant la gresca i l'animació fins al passeig de Mar.

El lloc del punt i final de la cercavila, la plaça dels Dies Feiners, és on va enllaçar més avançada la nit el darrer ingredient de la primera jornada de la Festa dels Copatrons. El concert amb el grup Biflats va omplir de gresca i bon rotllo el recinte, comptant amb la complicitat que molts dels seus components són de Blanes.

Ahir l'acte central va ser la XXXVI Caminada Popular de la Nit de Sant Bonós i avui el cicle festiu continuarà amb actes que, de nou, es caracteritzen pel seu caire popular i tradicional.