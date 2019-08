«Busco que les meves cançons respirin veritat i arribin a la gent»

L'«extriunfita» arriba aquest vespre al festival de Cap Roig, on presentarà les cançons del seu primer àlbum d'estudi fora de l'acadèmia, «Spoiler». La seva trajectòria va arrencar amb Operación Triunfo 2017, amb temes com Lo Malo. Ara, l'artista està esprement el seu potencial i des del 22 de juny recorre l'Estat amb Play Tour, la seva primera gira en solitari.

La seva trajectòria va arrencar amb Operación Triunfo 2017, amb temes com Lo Malo. Ara, l'artista està esprement el seu potencial i des del 22 de juny recorre l'Estat amb Play Tour, la seva primera gira en solitari.



Quines sensacions està vivint amb l'arrancada d'aquesta gira?

Tinc una sensació increïble, tot i que tenia por perquè mai havia fet una gira sola. No sabia gaire com seria ni com em sentiria. Estic envoltada d'un equip increïble que m'acompanya i em fa sentir molt bé. Estic molt contenta, m'ho he preparat molt i tenia moltes ganes que comencés.

Què defineix un disc com Spoiler?

La varietat musical i les lletres. Representa la muntanya russa que ha estat per mi aquest últim any i mig. També defineix la veritat de la meva persona i es pot veure l'estil que buscava.

Ha escrit temes com Con la miel en los labios. Què exigeix a les seves cançons?

Que respirin molta veritat. També tinc temes com Perdimos la razón, que va sorgir arran d'una història inventada d'amors d'estiu. T'inspires en històries que poden explicar-te les teves pròpies amigues. N'hi ha d'altres dins de l'àlbum una mica més rebuscades, que porto molt dins meu. Això busco: que respirin veritat i arribin a la gent. Al final, el bonic de les cançons és que cadascú les faci seves.

Quin és el seu tema preferit de Spoiler?

El disc sencer m'agrada molt. Però a Con la miel en los labios li guardo un apreci especial. Recordo quan la vaig compondre i m'emociono. Vaig sortir força perjudicada component-la perquè m'arribava molt i em va encantar fer-la. També vaig descobrir una forma diferent de compondre: portar a un extrem una cosa que no existia. Vaig portar a l'extrem aquell «què passaria si...» i a partir d'aquí van sortir molts sentiments. Quan la canto, arribo a aquest estat i em poso trista.

A Me quedo canta amb Lola Índigo. Com va sorgir aquesta col·laboració?

Me quedo és una cançó que vaig fer juntament amb El Guincho i Alizzz a Barcelona fa ja un any. Quan l'escoltava sentia que li faltava alguna cosa... i li faltava Lola Índigo. Ho vaig descobrir un mes abans que sortís Spoiler. Estàvem gravant en una de les cabines i a l'altra hi era ella. Li vaig dir que entrés perquè n'escoltés una i després li vaig demanar si podia participar-hi. I així va ser.

També ha col·laborat amb artistes com Lele Pons i fins i tot ha compartit escenari amb David Bisbal o Antonio José. Amb qui li agradaria treballar?

M'agradaria molt gravar una cançó amb David Bisbal o amb Pablo Alborán, a qui admiro moltíssim. També amb Rozalén o amb Vanessa Martín, amb qui vaig estar component. M'he adonat que podria aprendre de tots i amb qualsevol d'ells em semblaria increïble.

Què guarda de l'aventura a OT?

Vaig aprendre moltíssim. Vaig adquirir molta seguretat amb mi mateixa, em van ensenyar moltíssim tots els professors: Mamen, Vicky, Manu... De fet, Vicky és la coreògrafa de la gira i Mamen la meva coach vocal. Les veig cada dia. Al final tot queda a casa.