Morat revoluciona Cap Roig amb el seu últim disc, «Balas perdidas»

Després de portar la seva última gira per Llatinoamèrica i Estats Units, la banda de moda Morat va aterrar divendres a Cap Roig per presentar el seu últim treball, Balas perdidas, del 2016. Ja és el segon any consecutiu que actuen al festival i ho fan penjant el cartell d'entrades exhaurides. El públic, format per gent de totes les edats, va gaudir de gairebé dues hores de concert en què el quartet colombià va intercalar les noves cançons amb les del seu primer disc, Sobre el amor y sus efectos secundarios.

L'aclamada banda va saltar a l'escenari fent posar tothom dempeus amb Maldita costumbre, Amor con hielo i Cuando nadie ve. Les presentacions van arribar a continuació: «Bona nit, Cap Roig, no podem estar més contents de tornar a cantar en aquest lloc tan privilegiat», va expressar emocionat Isaza, un dels cantants de la banda.

«Ningú pot escapar d'una bala perduda, per nosaltres les cançons són bales perdudes», assenyalava un dels membres de la banda mentre explicava el perquè del nom del nou disc. A ritme de les cançons de l'últim treball van arribar dues de les cançons més sonades a la ràdio, Yo contigo tu conmigo i Presiento. No quedava ningú assegut a les cadires, i és que Morat no va deixar en cap moment d'animar el públic a ballar i cantar amb ells.

Com si es tractés d'una muntanya russa, va arribar el torn de la romàntica Mi vida entera i un dels temes més nostàlgics, Mil tormentas, que va protagonitzar un dels moments més especials de la nit. Ja a finals del concert va arribar la cançó més esperada de la nit, Cómo te atreves, el tema que va llençar Morat a la cima dels èxits. Els colombians encara reservaven energia per a tres cançons més durant els bisos, amb Mi nuevo vicio, Yo no merezco volver i Besos en guerra. Va ser una nit màgica que va concloure amb els sincers agraïments de la banda i els somriures infinits dels assistents a l'espectacle.