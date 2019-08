Peralada El Festival tanca la 33a edició amb un 92% d'ocupació

El Festival de Peralada ha tancat la 33a edició aquesta nit amb 26.700 espectadors i un 92% d'ocupació. El recital-homenatge a Montserrat Caballé i l'espectacle Maestro. Where dance music becomes classica tancaran 25 nits d'espectacles d'un 2019 que, com destaca el director del festival, Oriol Aguilà, s'ha caracteritzat sobretot per un «creixement artístic en excel·lència i qualitat». Fidel a la seva essència, la lírica, el Festival de Peralada ja obre boca per a l'edició de l'any vinent. I ho fa anunciant una nova producció pròpia: una Aida futurista que culminarà el cicle Verdi. L'òpera, que portarà a escena Paco Azorín, serà la primera vegada que es representarà en tots els anys d'història del festival.

En aquesta edició s'hi han destinat 4,6 milions d'euros de pressupost i ha comprès 25 nits d'espectacles marcades per estrenes absolutes, primícies i debuts de grans artistes. La lírica i la dansa, marca indiscutible del certamen, han tingut protagonisme amb l'estrena de La Traviata (la gran coproducció d'aquest 2019), el debut del director Gustavo Dudamel, l'òpera de butxaca Diàlegs de Tirant e Carmesina i les actuacions d'Acosta Danza o el Ballet del Teatre Mariinski de Sant Petersburg. El festival, però, no ha oblidat tampoc la música ni altres estils, com demostra un cartell que aquest 2019 ha vist passar per l'Auditori del parc del Castell Charlotte Gainsbourg o la companyia Cirque Éloize.

Aquest 2019, vuit de les propostes programades han estat de petit format (amb un aforament que no supera els 240 espectadors). I a més, tres dels espectacles programats a l'Auditori s'han fet reduint la capacitat de l'espai per concepte artístic.



«Molta satisfacció»

El director del festival, Oriol Aguilà, destaca que aquesta 33a edició –dedicada a la soprano Montserrat Caballé- s'ha tancat «amb molta satisfacció», perquè tant el públic com la crítica «han aplaudit i gaudit» les diferents propostes. Aguilà també subratlla que, a banda de les xifres de públic, allò que cal posar en valor, sobretot, és el creixement «artístic en excel·lència i qualitat» que fa que Peralada «sigui cada vegada millor, més reconegut i un espai on els creadors puguin desenvolupar el seu art».

Oriol Aguilà també reivindica l'especialització com a clau de l'èxit. «És absolutament necessari, i gairebé imprescindible, que l'ecosistema de festivals que té la Costa Brava es doti de qualitat», subratlla. «I és precisament el que fem nosaltres en òpera i dansa, que és el que fa que Peralada sigui una referència a l'estat espanyol i arreu del Mediterrani», hi afegeix el director.



Una «Aida» futurista

El festival ja gira els ulls cap al 2020, i ho fa anunciant un dels plats forts del nou cartell: la producció pròpia d'una Aida futurista. Serà la primera vegada que aquesta òpera de Verdi es representi a Peralada. La signarà el director d'escena Paco Azorín i culminarà el cicle de tres òperes que el festival li va encarregar (iniciat el 2015 amb Otello i reprès aquest 2019 amb La Traviata).

El repartiment l'encapçalarà Ravdanovsky, qui interpretarà la princesa etíop. I l'elenc també comptarà amb la mezzosoprano Anita Rachvelishvili (en el rol d'Amneris), el tenor Piotr Beczala (en el seu debut absolut com a Radamés) i el baríton Carlos Álvarez (que es posarà a la pell d'Amonastro).

«Un repartiment a escala planetària excepcional, el millor que els grans teatres del món com el Metropolitan de Nova York o l'Òpera de Viena somiarien», subratlla el director del festival. «Estem segurs que els melòmans no es deixaran perdre aquesta Aida inigualable», hi afegeix Aguilà.