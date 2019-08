La 57a edició del Porta Ferrada tanca amb 42.380 espectadors i un 85% d'ocupació

La 57a edició del Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) ha tancat amb 42.380 espectadors, un 10% més que l'any passat, i un 85% d'ocupació als concerts programats. A més, de la trentena d'espectacles que s'han fet als diferents espais, 15 han penjat el cartell de complet. Entre ells, God Save the Queen, Manolo García, Patti Smith, Manuel Carrasco, New Order, Melendi o Beret, entre d'altres. D'altra banda, el festival d'humor Singlot, dirigit per Andreu Buenafuente i coproduït pel Terrat i The Porject, també ha assolit els seus millors registres en la seva cinquena edició.

El festival també ha programat diverses activitats paral·leles com les dues exposicions al Monestir, 'Poetas desafectos, excéntricos remeros', amb pintures, dibuixos i escultures de Manolo García, que gràcies a l'èxit va haver de ser prorrogada, i l'exposició de fotografia d'Antonio Jesús García 'Che' 'A Compás', on el fotògraf d'Almeria ha captat l'essència del flamenc en instantànies.

El director de la productora TheProject i del festival, Iñaki Martí, assegura que es tanca "un cicle" sota la seva direcció que "ha aconseguit situat el festival a l'agenda cultural estival de milers de persones sense perdre l'esperit de la programació singular" heretada fa sis anys. A l'espera de conèixer el resultat del nou concurs on la productora també s'ha presentat, assegura que queda "la bona feina feta i la consolidació del projecte".

Per la seva banda, el regidor responsable del festival, Josep Saballs, assegura que el certamen té una gran repercussió en l'economia local i de la comarca, a més de ser un "gran element de promoció de la ciutat".