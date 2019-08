La cantant Aitana compleix el seu somni d'actuar a Cap Roig

Qui diu que els somnis no es poden transformar en realitat?. On està escrit que els somnis i els desitjos no es compleixen? Qui pot donar resposta a aquestes preguntes és la cantant Aitana que, diumenge a la nit, damunt de l'escenari de Cap Roig va complir el seu somni. L'any 2015 Aitana aspirava a dedicar-se al món de la música. Penjava els seus vídeos i cançons a internet i això va despertar l'interès d'algú del festival de Cap Roig motiu pel qual la va convidar a assistir a un dels concerts. En concret, el del cantant britànic James Artur. Com que l'Aitana era llavors menor d'edat el seu pare, en Cosme, la va haver d'acompanyar fins a la porta del festival i llavors allà va deixar anar a la Maite de l'organització del festival un premonitori: "Us deixo la meva filla però heu de saber que d'aquí uns anys ella actuarà en aquest escenari..."

I tal dit, tal fet. Quatre anys després l'Aitana era damunt de l'escenari de Calella per conquerir el cor de dues mil ànimes -ho tenia tot venut des de feia mesos- i en Cosme, acompanyat de la seva dona Belén i altres familiars, ocupava un lloc central de la platea amb un somriure d'orella a orella i amb l'orgull de pare per veure complir el somni de la seva filla. Només quatre anys després, Aitana ha passat de penjar els seus casolans vídeos a internet, a participar al concurs Operación Triunfo, a publicar un primer EP que porta per títol Trailer que en la seva estrena va tenir 2'25 milions de reproduccions a les plataformes digitals, un disc titulat Spoiler, a rebre el premi a la millor artista revelació de LOS40 Music Awards i fer la gira Play Tour Aitana que la portarà per tot l'Estat. Aitana ha passat pràcticament de l'anonimat on tenia només 12.000 seguidors a Youtube, a omplir recintes i a tenir una tota una legió de seguidors de totes les edats i fins al punt que la Paula, amb només 5 anys, no parés de cantar lletra per lletra totes les cançons del concert des de la filera 15 i damunt de la cadira perquè si no, no veia l'escenari. Tot un fenòmen.

Per tot això, el concert de Cap Roig va ser especial i amb molt de sentiment. Aitana tenia els sentiments a flor de pell, va fer pujar els seus pares en Cosme i la Blanca a l'escenari a explicar l'anècdota del somni i per agraïr-los públicament tot el suport que ha rebut d'ells durant aquests anys. Ja havia advertit que aquest era el concert més especial de tota la gira i ho va complir sense decebre als 2.000 espectadors que es van deixar la veu durant l'hora i mitja del concert.

Aitana va interpretar 21 cançons -la que porta per títol "El 13" no la canta per superstició tot i estar inclosa en el repertori- acompanyada per 4 ballarines que contribueixen amb els seus moviments i ritme a fer que el concert no tingui aturador encadenant-se una cançó darrera l'altre. El ritme només es trencava en algunes pauses perquè la catalana tenia moltes ganes de parlar i comunicar-se amb el públic. Estava feliç i així ho va demostrar en tot moment.

El primer hit que va sonar va ser el cèlebre "Teléfono" -quan la va estrenar va batre tots records de reproducció en 24 hores a la plataforma Vevo- per seguir amb "Stupid", "Mejor que tú, "Las Vegas" o "Arde", aquesta última amb una espectacular posada en escena amb un escenari en flames€.

Aitana va interpretar per deliri dels seus seguidors la cançó Presiento gravada juntament amb els Morat, banda que fa poc també va actuar a Cap Roig.

A banda del seu repertori propi Aitana va voler cantar alguns temes que la van fer famosa durant el seu pas per Operación Triunfo, com per exemple "Bang Bang" o la cançó que va portar a l'estrellat a la britànica Adelle el famós i corejat"Someone like you" amb la qual es presentava als càstings quan buscava fer-se un nom a la música.

Un dels moments més íntims del concert va ser quan va cantar "Con la miel en los labios" composada per ella mateixa quan es va traslladar a viure a Madrid fa uns mesos i dedicada a una persona "molt especial" de qui no va desvetllar el nom públicament però tothom relaciona que és l'actor Miguel Bernardeau. L'emoció es va traslladar en el rostre de la cantant que a prou feines podia contenir l'emoció i alguna llàgrima.

Arribava el moment final que ningú volia, ni els espectadors, ni ella mateixa tal com admetia i pels bisos es va reservar l'èxit "Lo Malo" que comparteix amb una altre companya d'acadèmia, la canària Ana Guerra, i una de les peces més intimistes "Procuro Olvidarte".

Aitana va abandonar l'escenari i qui sap si en la seva moment hi havia el desig i el somni de tornar-hi un altre any. Si un cop s'ha complert perquè no hi pot haver una segona vegada?